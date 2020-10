Diretta Badalona Venezia/ Streaming video e tv: la Reyer torna in Eurocup

DIRETTA BADALONA VENEZIA: PARTITA OSTICA PER I VENETI

Badalona Venezia, in diretta dal Palau Olimpia de Badalona alle ore 20.45 di questa sera, martedì 20 ottobre, è una partita valida per la quarta giornata del girone A per la regular season della nuova stagione della Eurocup 2020-2021 di basket. Sarà dunque una insidiosa trasferta spagnola a caratterizzare la diretta di Badalona Venezia, perché la Umana Reyer Venezia, che punta chiaramente ad essere grande protagonista anche sul palcoscenico internazionale della Eurocup oltre che nel nostro campionato italiano, dovrà giocare sul parquet di una squadra che finora ha vinto tre partite su tre in questo girone. Situazione dunque non facile, alla quale Venezia risponde “solo” con una vittoria e una sconfitta, dal momento che settimana scorsa la partita contro i francesi del Bourg en Bresse è saltata a causa dei troppi casi di positività al Covid nella formazione transalpina. Ora serve l’impresa, che naturalmente metterebbe in discesa la strada di Venezia in Eurocup, ma non sarà affatto facile da ottenere.

DIRETTA BADALONA VENEZIA IN STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA DI EUROCUP

La diretta tv di Badalona Venezia non sarà disponibile sui canali della nostra televisione; l’unico modo per seguire questa partita di basket è quello di sottoscrivere un abbonamento alla piattaforma Eurosport Player, che fornisce tante gare della pallacanestro nazionale e internazionale in diretta streaming video. Dovrete pertanto armarvi di dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone; ricordiamo anche che sul sito eurocupbasketball.com troverete informazioni utili relative alle classifiche della Eurocup e alle statistiche di squadre e giocatori.

DIRETTA BADALONA VENEZIA: IL CONTESTO

La diretta di Badalona Venezia che cosa ci potrà offrire? Certamente una grande sfida, perché come detto la compagine di casa Joventut Badalona fino a questo momento è stata perfetta nella nuova edizione della Eurocup. Per la Reyer banco di prova durissimo, anche se logicamente la classifica degli uomini di coach Walter De Raffaele è condizionata dalla partita rinviata contro il Bourg en Bresse. Per il momento dunque Venezia è ferma alla vittoria casalinga nella prima giornata contro i russi dell’Unics Kazan, sconfitti per 85-78 al Taliercio, mentre la settimana successiva è arrivata una sconfitta piuttosto pesante in Serbia, sul campo del Partizan Belgrado (95-73). Questa nuova trasferta andrà meglio della precedente? A Badalona non sarà affatto facile, ma naturalmente Venezia ha il dovere di provare a giocarsi tutte le proprie chance…

© RIPRODUZIONE RISERVATA