Diretta Badalona Virtus Bologna/ Streaming video tv: gara-2 dei quarti! (Eurocup)

DIRETTA BADALONA VIRTUS BOLOGNA: V NERE PER LA FINAL FOUR!

Badalona Virtus Bologna sarà diretta dagli arbitri Damir Javor, Tomasz Trawicki e Hugues Thepenier: alle ore 19:00 di venerdì 26 marzo il Palau Olimpic ospita la partita valida per gara-2 dei quarti di finale di basket Eurocup 2020-2021. Il match di andata è stato vinto con fatica dalle V nere, ma scordatevi il +5 con cui è arrivato il successo: in questa competizione infatti i playoff sono al meglio delle tre gare, dunque se anche i catalani dovessero vincere con 4 o meno punti di margine si andrebbe al terzo episodio che sarebbe lo spareggio, alla Segafredo Arena.

Settimana impegnativa per la squadra di Sasha Djordjevic, che domenica sera affronterà il derby contro la Fortitudo e spera ancora di prendersi il secondo posto nella regular season di campionato; qui però c’è la possibilità di scrivere la storia e allora vedremo se la Segafredo chiuderà i conti già questa sera nella diretta di Badalona Virtus Bologna, aspettando la quale possiamo iniziare a tracciare alcuni dei temi principali che verranno affrontati anche sul parquet del Palau Olimpic, per un match che si prospetta davvero entusiasmante come del resto tutta la Eurocup di basket.

DIRETTA BADALONA VIRTUS BOLOGNA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

Non sarà possibile assistere alla diretta tv di Badalona Virtus Bologna, salvo variazioni di palinsesto dell’ultima ora che nel caso riguarderebbero i canali di Eurosport; come sempre, la partita di Eurocup sarà però fornita dalla piattaforma Eurosport Player, per la quale è necessario sottoscrivere un abbonamento e per la cui visione in diretta streaming video bisognerà dotarsi di apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone. Ricordiamo anche la possibilità di consultare liberamente il sito ufficiale www.eurocupbasketball.com per tutte le informazioni utili, dal tabellino play-by-play al boxscore passando per le statistiche delle due squadre e dei singoli giocatori di ciascun roster.

DIRETTA BADALONA VIRTUS BOLOGNA: RISULTATI E CONTESTO

Badalona Virtus Bologna è dunque gara-2 dei quarti di finale in Eurocup: la Segafredo si è presa il primo episodio della serie proseguendo il suo percorso immacolato nel torneo. Il conto dice 17 vittorie e 0 sconfitte: un ruolino di marcia impressionante per una squadra che dopo tutto è stata costruita per vincere tutto, ma che ha già mancato i primi appuntamenti stagionali (Supercoppa e Coppa Italia) e che almeno entro i confini nazionali deve ancora accettare di partire alle spalle di Milano, non a caso una squadra che si sta rivelando tra le migliori in Eurolega. La Virtus Bologna però starebbe bene anche nella principale competizione europea: non è da tutti potersi concedere un Marco Belinelli in uscita dalla panchina e giocare con due playmaker del calibro di Milos Teodosic e Stefan Markovic, conosciamo benissimo il valore del roster a disposizione di Djordjevic e ora le V nere hanno una grande occasione da sfruttare. Ovvero, chiudere i conti sul parquet della Joventut: significherebbe giocare una partita (dispendiosa e decisiva) in meno per concentrarsi almeno per un certo periodo sul campionato dove, se Milano non verrà ripresa, quantomeno bisognerà provare a strappare il fattore campo per un’eventuale semifinale.



