DIRETTA BAHCESEHIR REGGIO EMILIA/ Video streaming tv: turchi imbattuti in casa

DIRETTA BAHCESEHIR REGGIO EMILIA: IL DATO

C’è sicuramente un dato di cui tenere conto nell’avvicinamento alla diretta di Bahcesehir Reggio Emilia. Come già visto, la Unahotels deve necessariamente vincere in trasferta per sollevare la Europe Cup; il problema è che in questa stagione europea la squadra turca non ha mai perso sul proprio parquet. In regular season il Bahcesehir ha chiuso con un ottimo 6-0 il suo girone, nel quale ha messo alle spalle Leiden, Mornar Bar e Iraklis; poi c’è stato il secondo turno (la Top 16) e i turchi sono stati perfetti in casa nel gruppo L, regolando di 2 punti Saratov (che ha vinto in Russia ma poi, come sappiamo, è stato escluso dalla competizione) e vincendo invece in maniera più abbordabile contro Bakken Bears (avversario di Reggio Emilia in semifinale) e London Lions.

Nei due turni ad eliminazione diretta, doppio successo contro Sporting Lisbona e Leiden: dunque, non solo Bahcesehir si presenta alla finale di ritorno di Europe Cup con un 8-0 casalingo, ma nel computo generale delle partite giocate in questa competizione ha 16 vittorie e una sola sconfitta. Un’autentica corazzata insomma, decisamente la squadra migliore ammirata in Europe Cup, ma questo non significa che Reggio Emilia non abbia le sue possibilità di sollevare il trofeo… (agg. di Claudio Franceschini)

DIRETTA BAHCESEHIR REGGIO EMILIA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA DI EUROPE CUP

La diretta tv di Bahcesehir Reggio Emilia, salvo variazioni di palinsesto, non sarà trasmessa sui canali della nostra televisione: come sempre le partite di Europe Cup non sono disponibili nel nostro Paese, ma tutti gli appassionati avranno comunque la possibilità di seguirla tramite il servizio di diretta streaming video. A garantire questa opzione è la FIBA, la federazione europea di basket, attraverso il proprio canale YouTube: si potrà quindi visitare il sito con dispositivi mobili quali PC, tablet e smartphone, e va anche ricordato che sul portale ufficiale fiba.basketball/europecup troverete le informazioni utili come il tabellino play-by-play e il boxscore aggiornato in tempo reale.

PER LA COPPA!

Bahcesehir Reggio Emilia, in diretta dalla Ulker Sports Arena di Istanbul, si gioca alle ore 19:00 (italiane) di mercoledì 27 aprile: è il ritorno della finale di basket Europe Cup 2021-2022, ed è quindi la partita che finalmente ci dirà se la Unahotels riuscirà a vincere il trofeo oppure si dovrà arrendere alla squadra turca. Le premesse non sono buone, ma nemmeno drammatiche: l’andata infatti si è conclusa con la vittoria del Bahcesehir per soli 3 punti, anche grazie alla bellissima rimonta che Reggio Emilia ha saputo compiere nella seconda parte della gara.

Qui in Europe Cup, come avevamo già imparato dalle sfide dei turni precedenti, si gioca con la formula della differenza canestri: dunque Attilio Caja vincerà la Europe Cup con un successo esterno per 4 o più punti, mentre replicare il +3 turco manderebbe le due squadre all’overtime. Aspettando che la delicata e importantissima diretta di Bahcesehir Reggio Emilia prenda il via, proviamo adesso a fare un rapido excursus di quelli che sono i temi principali che potrebbero emergere dalla finale di ritorno, che potrebbe segnare un punto di svolta nella storia della società emiliana.

DIRETTA BAHCESEHIR REGGIO EMILIA: RISULTATI E CONTESTO

La diretta di Bahcesehir Reggio Emilia assegnerà la Europe Cup: otto anni fa la Unahotels, che era ancora sponsorizzata Grissin Bon, aveva ottenuto la vittoria nella Challenge Cup sotto la guida di Massimiliano Menetti, e quel trofeo aveva idealmente aperto un ciclo che nelle due stagioni successive aveva portato in dote le finali scudetto – entrambe perse – un momento davvero alto per una società che, in termini generali, non è mai stata una corazzata del nostro basket ma ha saputo rivaleggiare con le migliori e diventare, essa stessa, una big.

Oggi Attilio Caja ha non solo la possibilità di mettere un altro trofeo in bacheca, ma soprattutto di condurre la sua squadra ai playoff in campionato: uno scenario che manca da tempo, e che renderebbe assolutamente positiva una stagione nella quale Reggio Emilia ha dimostrato di poter tornare competitiva. La finale di questa sera non sarà affatto semplice: anche in virtù del risultato di settimana scorsa è giusto dire che il Bahcesehir parta favorito per la vittoria della Europe Cup, ma naturalmente la Unahotels ha nelle corde la capacità di vincere in trasferta di 4 o più punti, e allora vedremo come andranno le cose tra poco quando si comincerà a giocare…











