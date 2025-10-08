Diretta Bahcesehir Venezia streaming video tv: orario e risultato live della partita valida per la seconda giornata di Eurocup.

DIRETTA BAHCESEHIR VENEZIA (RISULTATO 0-0): PALLA A DUE!

Eccoci davvero arrivati alla palla a due per la diretta Bahcesehir Venezia: abbiamo anche due precedenti per questa partita, che sono abbastanza datati – per così dire – visto che bisogna tornare alla stagione 2020-2021, con una vittoria per parte. Al Taliercio infatti la Reyer aveva vinto 88-82; peccato che a metà dicembre fosse stata spazzata via dal Bahcesehir, che sul parquet di casa si era imposto addirittura per 108-74 con una prova devastante di Jamal Jones (26 punti, 6 rimbalzi, 8/9 dal campo e 5/5 dalla lunga distanza) coadiuvato da Erick Green (21 punti) e Thomas Robinson che ne aveva infilati 16.

In quella Eurocup si giocava ancora con la vecchia formula: curiosamente, entrambe le squadre avevano vinto solo un’altra partita nel girone A e così avevano chiuso agli ultimi due posti, venendo immediatamente eliminate. La competizione l’avrebbe poi vinta il Monaco di Zvezdan Mitrovic, Rob Gray (visto a Scafati in seguito) e Mathias Lessort ma questa è un’altra storia, adesso noi ci dobbiamo concentrare su quello che accadrà a brevissimo perché le due squadre sono realmente pronte a fare il loro ingresso sul parquet della Sinan Erdem Sports Hall, dunque accomodiamoci e seguiamo insieme la diretta Bahcesehir Venezia che prende il via! (agg. di Claudio Franceschini)

BAHCESEHIR VENEZIA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

Ricordiamo che la diretta Bahcesehir Venezia, trattandosi di Eurocup, potrà essere seguita sui canali di Sky Sport per la tv, con diretta streaming video disponibile grazie a Sky Go.

BAHCESEHIR VENEZIA: LA REYER RISCHIA MOLTO!

Dalla Sinan Erdem Sports Hall la diretta Bahcesehir Venezia prende il via alle ore 18:00 di mercoledì 8 ottobre: è la seconda giornata nel girone A di basket Eurocup 2025-2026, e la Reyer si trova già costretta a inseguire, possiamo dire così, dopo aver perso contro l’Aris Salonicco il match di esordio nel torneo.

Negli anni scorsi abbiamo visto una Venezia competitiva in ambito internazionale, ma mai in grado di superare lo scoglio degli ottavi di finale; in questa stagione ancora una volta l’obiettivo è quello di arrivare in fondo, ma si è visto come agli orogranata sia sempre mancato qualcosa per battere avversarie più attrezzate.

Intanto possiamo dire che in Serie A1 il cammino di Venezia sia partito decisamente bene: la vittoria interna contro Cremona è stata tutt’altro che scontata perché la Vanoli ha anche condotto nel punteggio, brava la Reyer a fare quadrato, resistere e alla fine prendersi il successo con esperienza.

Adesso nella diretta Bahcesehir Venezia naturalmente si alza l’asticella delle difficoltà perché i turchi lo scorso anno hanno dimostrato di essere squadra vera, capace di raggiungere la semifinale; il parquet di Istanbul ci dirà come andranno le cose e se i lagunari riusciranno a festeggiare quella che sarebbe una bella vittoria.

DIRETTA BAHCESEHIR VENEZIA: TRASFERTA COMPLICATA

In vista della diretta Bahcesehir Venezia possiamo dire intanto che i turchi hanno vinto la prima partita della loro Eurocup, un successo contro Cluj-Napoca nel quale hanno segnato 98 punti mostrando subito una grande qualità offensiva, in particolare con Malachi Flynn che ha messo dentro 24 punti (ne sono arrivati 16 per Hunter Hale), con anche 7 rimbalzi e subito la dimostrazione di come possa essere lui il principale problema per la Reyer. Venezia come detto ha perso contro l’Aris Salonicco: anche quest’anno gli orogranata sono partiti dividendosi le responsabilità offensive, come già accaduto in passato.

Ha fatto molto bene Chris Horton che può essere una bella presenza sotto canestro, buono l’impatto di Ky Bowman nella sua nuova squadra mentre ancora rivedibile Denzel Valentine, che però per quanto mostrato a Trieste e le premesse con cui l’estate scorsa è arrivato nella nostra Serie A1 è un giocatore che, se in palla, potrebbe fare la differenza. Detto questo, in termini generali la diretta Bahcesehir Venezia si presenta come una delle partite più complicate nel girone di Eurocup; vincere a Istanbul significherebbe molto anche sul piano dell’autostima, e allora restiamo in attesa che questa intrigante partita prenda realmente il via.