Diretta Bahcesehir Venezia/ Streaming video tv: Reyer già eliminata (Eurocup)

Bahcesehir Venezia, che sarà diretta dagli arbitri Carlos Cortes, Jurgis Laurinavicius e Gentian Cici, va in scena alle ore 17:00 italiane di martedì 15 dicembre: alla Akatlar Arena si gioca per l’ultima giornata nel gruppo A di basket Eurocup 2020-2021. Ultimo turno della prima fase, ma non per la Reyer che deve ancora recuperare una partita; cambia poco perché il destino della squadra è purtroppo segnato, la sconfitta interna contro la Joventut Badalona ha ufficializzato un’eliminazione che era ampiamente prevista già dalla settimana precedente. Si giocherà dunque per la gloria del risultato singolo, e magari per qualcosa in più ma non certo per interessi di classifica; questo vale anche per i turchi, che occupano l’ultima posizione in classifica e, avendo il pieno delle gare, chiuderanno questa sera il loro impegno europeo. Vedremo allora come andranno le cose nella diretta di Bahcesehir Venezia, una partita che comunque potrebbe raccontarci qualche spunto interessante; aspettando che si alzi la palla a due possiamo provare a fare qualche valutazione circa i temi principali.

Salvo variazioni di palinsesto dell’ultima ora non sarà possibile assistere alla diretta tv di Bahcesehir Venezia: la partita infatti non viene trasmessa sui canali della nostra televisione, ma tutti gli appassionati potranno eventualmente sottoscrivere un abbonamento alla piattaforma Eurosport Player e seguirla in diretta streaming video. Inoltre, sul sito ufficiale www.eurocupbasketball.com troverete tutte le informazioni utili come il tabellino play-by-play, le statistiche di squadre e giocatori e le classifiche dei quattro gironi della prima fase di Eurocup.

Non ha più rilevanza ai fini della Eurocup questa Bahcesehir Venezia: la squadra veneta purtroppo ha perso l’occasione di qualificarsi alla Top 16 a causa del focolaio di Coronavirus che ne ha decimato il roster nel momento più importante, ovvero quello in cui avrebbe dovuto risalire la corrente in classifica. Sulla carta le due partite consecutive contro Bourg en Bresse avrebbero dovuto portare in dote due vittorie, invece sono maturati due ko in serie che hanno affondato la squadra, poi sconfitta – sempre in casa – anche da Badalona non riuscendo a reggere sul piano fisico. Con le rotazioni ridotte all’osso Walter De Raffaele ha mancato così il primo obiettivo stagionale; se non altro questa partita in Turchia potrà essere usata per rimettere in ritmo alcuni giocatori e provare così a risalire la corrente anche in campionato, dove per lo stesso motivo sono arrivate sconfitte che l’hanno allontanata dalla vetta. Ricordiamo che Venezia dovrà poi chiudere la sua avventura in Eurocup sfidando il Partizan Belgrado, ma lo farà soltanto dopo Natale.

