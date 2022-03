Diretta Bakken Bears Reggio Emilia/ Streaming video tv: andata semifinale Europe Cup

DIRETTA BAKKEN BEARS REGGIO EMILIA: VERSO LA FINALE DI EUROPE CUP!

Bakken Bears Reggio Emilia è in diretta dalla Vejlby-Risskov Hallen di Aarhus, con palla a due alle ore 18:30 di mercoledì 30 marzo: la partita è valida per l’andata della semifinale di basket Europe Cup 2021-2022. La Unahotels, reduce dalla sconfitta contro la Virtus Bologna in campionato, torna subito a giocare e riprende il cammino europeo che è ormai arrivato verso la fine: rispetto alle passate edizioni, la Europe Cup non prevede una Final Four tradizionale (unica location e gare secche) ma appunto andata e ritorno – sarà così anche in finale – con la differenza canestri a fare da criterio per la qualificazione.

Era già stato così nei quarti, che Reggio Emilia ha brillantemente superato battendo due volte il Legia Varsavia: partite equilibrate, ma nelle quali la Reggiana ha comunque fatto vedere di avere qualcosa in più. Adesso il compito sarà quello di eliminare i danesi, che invece si sono qualificati alla semifinale di Europe Cup eliminando l’Oradea (anche qui due successi); sarà importante fare bene nella diretta di Bakken Bears Reggio Emilia, mentre aspettiamo che la partita si giochi possiamo fare qualche rapida valutazione circa i temi principali che potrebbero emergere dalla serata di Aarhus.

DIRETTA BAKKEN BEARS REGGIO EMILIA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

Salvo variazioni di palinsesto la diretta tv di Bakken Bears Reggio Emilia non sarà disponibile: i canali della nostra televisione non trasmetteranno la Europe Cup di basket – come più volte nel corso della stagione abbiamo ripetuto – ma sappiamo anche che tifosi e appassionati avranno la possibilità di seguire Bakken Bears Reggio Emilia in diretta streaming video. Infatti la federazione europea di basket fornisce tutte le partite della competizione sul proprio canale YouTube, dunque dovrete armarvi di apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone e selezionare il profilo della FIBA.

DIRETTA BAKKEN BEARS REGGIO EMILIA: RISULTATI E CONTESTO

Nella diretta di Bakken Bears Reggio Emilia è importante dire, lo avrete già capito, che la Unahotels non deve necessariamente portare a casa la vittoria: certo fare il colpo in trasferta, nell’andata della semifinale di Europe Cup, avvicinerebbe sensibilmente la qualificazione alla finale e questo lo si era visto appunto contro il Legia Varsavia. Attilio Caja naturalmente preparerà la partita per andare a prendersi il successo, ma anche con la consapevolezza che, qualunque sia l’esito riguardo la vittoria dell’una o dell’altra squadra, bisognerà comunque giocarsela fino all’ultimo possesso perché la regola della differenza canestri impone questo.

I Bakken Bears, giova ricordarlo, avevano iniziato la stagione con i preliminari di Champions League; questo naturalmente conta il giusto in una ideale scala di valori (nella competizione è arrivata alla Top 16 Treviso, che è ben dietro Reggio Emilia in Serie A1) ma ci dice anche di come i danesi possano essere una minaccia, anche perché a differenza della Unahotels nelle stagioni passate hanno maturato esperienza internazionale e questo fattore ora potrebbe contare. Tra poche ore assisteremo alla diretta di Bakken Bears Reggio Emilia, sperando che la Reggiana prosegua il suo buon percorso in Europe Cup…











