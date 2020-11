Diretta Bakken Sassari/ Streaming video tv: Dinamo favorita in Danimarca

DIRETTA BAKKEN SASSARI: POZ FAVORITO!

Bakken Sassari, in diretta dalla Aarhus Arena della omonima città della Danimarca, si gioca alle ore 20.00 di questa sera, mercoledì 18 novembre, per il girone A della Champions League di basket 2020-2021. La diretta di Bakken Sassari vede obiettivamente favorito il Banco di Sardegna, dal momento che la Dinamo nelle due precedenti uscite stagionali in Champions League ha ottenuto altrettante vittorie, essendosi imposta sia al debutto contro il Galatasaray sia contro Tenerife due settimane fa. Adesso, per completare il girone d’andata manca solamente la sfida contro i danesi Bakken Bears, obiettivamente l’anello debole del girone avendo perso in precedenza sia contro gli spagnoli sia contro i turchi. Di conseguenza, nonostante il fattore campo sfavorevole, il Banco di Sardegna Sassari non dovrebbe avere eccessivi problemi (almeno sulla carta) per calare il tris stasera e avvicinare sempre più l’obiettivo della qualificazione al turno successivo della Champions League di basket.

DIRETTA BAKKEN SASSARI IN STREAMING VIDEO: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Bakken Sassari non sarà disponibile sui canali della nostra televisione; tuttavia gli abbonati DAZN potranno avvalersi delle immagini tramite dispositivi mobili perché questo portale garantisce i match del torneo e, inoltre, anche per questa partita di Champions League l’appuntamento per tutti gli appassionati rimane sulla piattaforma Eurosport Player, dunque in diretta streaming video e riservato anche qui ai clienti del servizio. Ricordiamo poi che sul sito ufficiale championsleague.basketball potrete trovare tutte le informazioni utili: dai contenuti multimediali alle classifiche dei quattro gironi di regular season, fino alle statistiche delle squadre e il tabellino play-by-play della partita in questione.

DIRETTA BAKKEN SASSARI: IL CONTESTO

La diretta di Bakken Sassari vedrà dunque favoriti gli uomini di Gianmarco Pozzecco. La Dinamo arriva in Danimarca con la vittoria come unico obiettivo, anche per risollevarsi immediatamente dalla sconfitta di domenica in campionato, in casa contro Brindisi che si è imposta al PalaSerradimigni con il punteggio di 87-100, che mette inevitabilmente sotto accusa la difesa di Sassari, che ha concesso la tripla cifra alla Happy Casa. Non è dunque bastato il buon rendimento in attacco, soprattutto di uno strepitoso Bilan autore di ben 29 punti, per dare la vittoria a Sassari che in campionato finora sta marciando a centro gruppo, con quattro vittorie e altrettante sconfitte. Un ruolino non esaltante per il Banco di Sardegna, che dunque avrà bisogno di concentrarsi con grande attenzione sulla Serie A nelle prossime settimane: anche per questo motivo tuttavia sarà importante non distrarsi in Champions League stasera e calare un tris che avrebbe naturalmente grande peso sulla strada verso la qualificazione.



