Diretta Ballottaggio Elezioni Comunali 2020/ Risultati 67 Comuni: le sfide più attese

DIRETTA BALLOTTAGGIO ELEZIONI COMUNALI: ECCO DOVE SI VOTA

Si riaprono le urne in 67 Comuni italiani per la seconda giornata del ballottaggio delle elezioni comunali 2020 da seguire in diretta in attesa dei risultati. Le operazioni di voto riprendono alle 7 e terminano alle 15 di oggi, lunedì 5 ottobre. A pesare ieri sulla partecipazione dei cittadini è stata soprattutto l’incognita del maltempo che nelle ultime ore ha travolto la zona settentrionale del nostro Paese. Gli sguardi sono puntati sui nove Comuni che sono capoluogo al ballottaggio. Si tratta di Matera, Chieti, Crotone, Reggio Calabria, Andria, Lecco, Bolzano, Arezzo e Aosta. Una partita importante è quella di Reggio Calabria, che per la prima volta nella sua storia è allo “spareggio”. Qui parte favorito il sindaco in carica, Giuseppe Falcomatà, sostenuto dal Pd e da altre 10 liste. Ma ha ricevuto anche l’appoggio di Saverio Pazzano, candidato del movimento “La Strada” e di un nutrito gruppo di intellettuali e professionisti, oltre al partito “Buona Destra”. Il rivale è Antonino Minicucci, candidato del centrodestra. A Bolzano invece le urne si sono chiuse ieri sera alle 21 ed è cominciato subito lo spoglio.

BALLOTTAGGIO ELEZIONI COMUNALI 2020: I PRIMI VERDETTI

La prima giornata del ballottaggio delle elezioni comunali 2020 si è chiusa con i dati sull’affluenza. È pari al 39,03% quella delle 23. Il dato è stato reso noto dal Viminale, ma non tiene conto dei comuni che fanno parte di regioni a statuto speciale come Friuli-Venezia Giulia, Sicilia, Trentino-Alto Adige e Valle d’Aosta. Ci sono già i primi risultati in quei comuni dove si votava solo ieri. A Bolzano c’è stata la conferma di Renzo Caramaschi, a Rovereto invece c’è stata quella di Francesco Valduga. La coalizione di centrosinistra ha battuto quella di centrodestra guidata dal candidato Andrea Zambelli. Invece ad Arco c’è stata la conferma del sindaco uscente di centrosinistra Alessandro Betta. Infine, a Riva del Garda vittoria per il centrodestra con Cristina Santi sindaco per 140 voti in più rispetto al sindaco uscente di centrosinistra Adalberto Mosaner.

BALLOTTAGGIO ELEZIONI COMUNALI 2020: IL CASO SENIGALLIA

Fatta eccezione per Bolzano e gli altri comuni sopracitati, in tutte le altre città lo spoglio comincia oggi dopo le 15, quindi i risultati saranno disponibili entro la serata. A proposito di risultati, al primo turno nei comuni capoluogo di provincia il centrosinistra ha confermato i sindaci di Trento, Trani e Mantova. Invece il centrodestra è riuscito a strappare Macerata al centrosinistra e a confermare il sindaco di Venezia. Le liste civiche invece sono riuscite a confermare il sindaco di Fermo. Per quanto riguarda i ballottaggi, nei comuni capoluogo di provincia ci sarà la classica sfida tra centrodestra e centrosinistra a Bolzano, Lecco, Reggio Calabria, Chieti e Arezzo. Invece a Matera la sfida è tra centrodestra e Movimento 5 Stelle. Discorso diverso ad Andria, dove si sfidano gli “alleati di governo”, cioè centrosinistra e M5s. A Crotone invece centrodestra e civiche. Un caso particolare è Senigallia, dove valgono quasi più del 21% le preferenze dei candidati rimasti fuori dal ballottaggio, nel quale si confrontano Fabrizio Volpini del centrosinistra e Massimo Olivetti del centrodestra, separati al primo turno da poco più del 9%.



