Diretta Bamberg Sassari/ Streaming video tv: si recupera in Champions League

DIRETTA BAMBERG SASSARI: PARTITA VITALE PER LA DINAMO

Bamberg Sassari è in diretta dalla Brose Arena, alle ore 20:00 di giovedì 1 aprile: il match è valido per la terza giornata nel gruppo L di basket Champions League 2020-2021, siamo ai playoff e per la Dinamo questa è una partita vitale per proseguire la corsa e qualificarsi ai quarti. Nelle prime due partite la squadra isolana è uscita sconfitta, anche in maniera beffarda; poi ha saltato le due gare contro i tedeschi che dovrà recuperare adesso, infittendo ancor più un calendarsassariio già complesso di suo.

Nel frattempo Sassari ha battuto Cremona in campionato, ma qui in Champions League il Brose ha vinto la sua prima partita mettendo ancora più pressione a Gianmarco Pozzecco e i suoi ragazzi; diventa allora fondamentale prendersi la vittoria e poi sperare in un girone di ritorno di altro tenore. Aspettiamo con fiducia la diretta di Bamberg Sassari, intanto possiamo gettare un rapido sguardo su quelli che sono i temi principali legati a una partita che sulla carta dovrebbe essere spettacolare.

DIRETTA BAMBERG SASSARI STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

Salvo variazioni di palinsesto, la diretta tv di Bamberg Sassari non sarà disponibile sui canali della nostra televisione; le partite di Champions League non vengono trasmesse ma sono comunque fruibili dagli appassionati che vorranno sottoscrivere un abbonamento alla piattaforma Eurosport Player, per la visione in diretta streaming video. Ricordiamo anche l’opportunità di consultare liberamente il sito ufficiale championsleague.basketball per tutte le informazioni utili sul torneo e il match, quindi il tabellino play-by-play e il boxscore aggiornato in tempo reale così come le statistiche di giocatori e squadre.

DIRETTA BAMBERG SASSARI: RISULTATI E CONTESTO

Dunque in Bamberg Sassari il Banco di Sardegna non può sbagliare: una situazione tremendamente complessa quella in cui si è messa la squadra isolana, anche perché nel frattempo le avversarie del girone dei playoff si sono messe a correre. Per qualificarsi potrebbe essere necessario vincere sempre, ma nelle prime due gare la Dinamo ha mostrato qualche limite anche caratteriale; è stata deludente la sconfitta contro Nymburk al netto di quanto accaduto sul possesso decisivo, cosa che ha fatto infuriare un Pozzecco che, dopo aver speso parole dure nei confronti degli arbitri, ha abbandonato la conferenza stampa senza commentare la partita (con il povero Miro Bilan attonito al suo fianco). È però un contesto complesso anche quello del Bamberg, che dopo aver dominato la prima fase con 6 vittorie e nessuna sconfitta ha incredibilmente perso le prime due partite; ora staremo a vedere, perché chi perderà questa sera alla Brose Arena potrebbe avere un piede fuori dalla Champions League.



