Diretta Barcellona Alaves/ Streaming video DAZN: blaugrana per la vetta (Liga)

Barcellona Alaves, diretta dall’arbitro Mario Melero Lopez, sabato 21 dicembre 2019 alle ore 16.00 presso il Camp Nou di Barcellona, sarà una sfida valevole per la diciottesima giornata della Liga spagnola. Catalani chiamati a tornare subito in campo dopo il Clasico infrasettimanale, il recupero contro il Real Madrid. La corsa per il titolo continua ed i Blaugrana quest’anno puntano a confermarsi padroni della Liga oltre a lasciare il segno in Europa, con gli ottavi di finale di Champions contro il Napoli da affrontare a febbraio. Le delusioni nelle ultime due stagioni hanno lasciato il segno ma il tecnico Valverde punta forte sulle giocate di Leo Messi, fresco di sesto pallone d’oro. Dall’altra parte l’Alaves resta a distanza di sicurezza dalla zona retrocessione, a +5 dal terzultimo posto dopo l’ultimo pareggio interno contro il Leganes. Dopo due vittorie consecutive a fine novembre la squadra di Garitano non ha più centrato l’appuntamento con i tre punti e sarà probabilmente difficile riuscire a farlo sul campo dei catalani, ma l’obiettivo resta una salvezza tranquilla a prescindere dai risultati che la squadra riuscirà a ottenere sui terreni di gioco delle grandissime di Spagna.

STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Barcellona Alaves, match previsto sabato 21 dicembre 2019 alle ore 16.00 e che si disputerà presso il Camp Nou di Barcellona, non sarà trasmessa sui canali in chiaro sul digitale terrestre né sui canali pay sul satellite. Il match sarà trasmesso in esclusiva in diretta streaming video via internet per tutti gli abbonati DAZN. Si potrà vedere infatti la partita con una connessione collegandosi tramite pc sul sito dazn.it., oppure utilizzando una smart tv oppure dispositivi mobili come un tablet oppure uno smartphone, scaricando l’applicazione ufficiale DAZN, broadcaster ufficiale per la stagione 2019/20 per il campionato spagnolo, con una selezione di partite trasmessa anche sul canale dedicato su Sky.

PROBABILI FORMAZIONI BARCELLONA ALAVES

Le probabili formazioni chiamate a scendere in campo in Barcellona Alaves, match previsto oggi e che si disputerà presso il Camp Nou di Barcellona, sfida valevole per la diciottesima giornata della Liga spagnola. Il Barcellona allenato da Ernesto Valverde sceglierà il 4-3-3 come modulo di partenza, schierando questo undici titolare dal primo minuto: Ter Stegen; Firpo, Lenglet, Pique, Roberto; Rakitic, Busquets, De Jong; Griezmann, Suarez, Messi. Risponderà l’Alaves guidato in panchina da Asier Garitano con un 4-4-2 come modulo prescelto e questo undici schierato in campo: Pacheco; Ruben Duarte, Laguardia, Ely, Ximo Navarro; Luis Rioja, Wakaso, Pons, Aleix Vidal; Lucas Perez, Joselu.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi scommetterà sul match, ecco le quote fissate dall’agenzia SNAI. La vittoria interna viene proposta ad una quota di 1.14, l’eventuale pareggio viene offerto ad una quota di 7.50, mentre il successo in trasferta viene quotato 17.00. Per chi invece scommetterà sul numero di gol complessivamente realizzati nel corso della partita, la quota per l’over 2.5 viene proposta a 1.35, mentre la quota dell’under 2.5 viene offerta a 3.20.



© RIPRODUZIONE RISERVATA