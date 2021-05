Diretta Barcellona Anadolu Efes/ Streaming video tv: la finale (Eurolega)

DIRETTA BARCELLONA ANADOLU EFES: SUL TETTO D’EUROPA

Barcellona Anadolu Efes, in diretta da Colonia (Germania) alle ore 20.30 di questa sera, domenica 30 maggio 2021, è l’attesissima finale che sancirà la squadra vincitrice della Eurolega di basket 2020-2021, il più importante torneo continentale di pallacanestro. La diretta di Barcellona Anadolu Efes sarà dunque uno degli eventi più significativi dell’anno di sport, anche se in ottica italiana resta un grande rimpianto per la mancata partecipazione dell’Olimpia Milano, sconfitta nella semifinale contro gli spagnoli venerdì sera a un solo secondo dalla sirena a causa del tiro di Higgins dopo l’errore di Punter.

Il Barcellona così ha vinto 84-82 e adesso contenderà il titolo ai turchi dell’Anadolu Efes, dal momento che la squadra di Istanbul nella prima semifinale ha vinto 89-86 contro i russi del Cska Mosca, al termine di un’altra partita incerta fino al suono della sirena – in questo caso per la rimonta del Cska che ha rimesso in discussione una partita che l’Efes sembrava in grado di dominare. La finale di Eurolega sarà altrettanto emozionante? Parola a Barcellona Anadolu Efes per scoprirlo…

DIRETTA BARCELLONA ANADOLU EFES STREAMING VIDEO TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Barcellona Anadolu Efes sarà disponibile per gli abbonati sul canale Eurosport 2, vera casa del basket internazionale, che non poteva lasciarsi sfuggire la finale di Eurolega. Di conseguenza, segnaliamo anche la diretta streaming video, disponibile sempre su abbonamento tramite il ben noto servizio di Eurosport Player.

DIRETTA BARCELLONA ANADOLU EFES: IL CONTESTO

La diretta di Barcellona Anadolu Efes ci offrirà sicuramente una degnissima finale di Eurolega, anche se vedere Milano ci avrebbe fatto enorme piacere. Turchi e spagnoli hanno comunque meritato di giungere fino a qui: il Barcellona ha vinto la stagione regolare, tuttavia l’Efes si è imposta in entrambi gli incroci con i catalani, che dunque soffrono molto la formazione turca e chissà che questo aspetto possa fare la differenza anche oggi. Di certo entrambe arrivano da semifinali complicate: l’Anadolu Efes deve recitare il proverbiale ‘mea culpa’ perché si era portato fino al +21 contro il Cska Mosca sul 69-48, poi ha rischiato di rovinare tutto quando i russi sono rientrati fino al -1, prima che i tiri liberi di Larkin evitassero una beffa che sarebbe stata clamorosa. Il Barcellona invece ha vinto una bellissima semifinale contro l’Olimpia Milano, che ha visto i blaugrana avanti nel primo tempo, una Milano straordinaria nel terzo quarto ed infine un finale punto a punto che ha premiato il Barcellona a fil di sirena. L’Efes forse ci ha convinto di più, ma questo ora conta relativamente: è una finale di Eurolega, in 40 minuti ci si gioca tutto…

