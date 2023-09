DIRETTA BARCELLONA ANVERSA/ Video streaming tv: incroci in Coppa delle Fiere (Champions, 19 settembre 2023)

DIRETTA ANVERSA BARCELLONA: I TESTA A TESTA

Mentre aspettiamo la diretta di Barcellona Anversa possiamo notare che gli unici precedenti risalgono al 1965, nella allora Coppa delle Fiere che non era nemmeno una competizione Uefa: una vittoria per parte, anche se il Barcellona ebbe la meglio perché vinse 2-0 in Spagna al ritorno dopo aver perso per 2-1 all’andata in Belgio. Se la storia non ci può dire altro, allora ci affidiamo al sito specializzato Transfermarkt per un altro tipo di testa a testa che metta a confronto Barcellona e Anversa in vista della partita di questa sera.

I numeri ci dicono che la rosa del Barcellona vale complessivamente ben 814,30 milioni di euro, pari a 38,78 milioni di euro di media per ogni singolo giocatore della società blaugrana. I numeri sono fatalmente molto diversi ed inferiori per gli ospiti belgi dell’Anversa, per cui la rosa della società fiamminga ha un valore economico globale di soli 98,20 milioni di euro (nemmeno tre giocatori del Barcellona) e quindi la media per ogni giocatore della rosa arriva ad appena 3,51 milioni di euro per l’Anversa. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

DIRETTA TV ANVERSA BARCELLONA STREAMING VIDEO: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta Anversa Barcellona sarà visibile su Sky, più precisamente su Sky Sport canale 255. L’emittente televisiva richiede un abbonamento al pacchetto Sport per vedere tutte le partite del calcio europeo, compresa naturalmente la UEFA Champions League.

La diretta streaming di Anversa Barcellona è trasmessa unicamente sull’applicazione Sky Go, visibile su tutti i dispositivi mobili quali smartphone, tablet e computer.

ANVERSA BARCELLONA: PARTITA SENZA STORIA?

La diretta Anversa Barcellona, in programma martedì 19 settembre alle ore 21:00, racconta di una gara storica per il club belga. Infatti gli uomini di Marko van Bommel sono riusciti nell’impresa di qualificarsi per la prima volta in Champions League dopo aver vinto il campionato all’ultimo respiro la scorsa stagione. Ufficialmente non è però il debutto nella massima competizione europea se si tiene conto anche della Coppa dei Campioni, dove l’Anversa ha già partecipato nel 1957/1958, venendo però estromessa dalla competizione al secondo turno contro il Real Madrid (2-1 per gli spagnoli in Belgio e un netto 6-0 al Santiago Bernabeu).

I catalani invece conoscono bene la Champions League, avendola vinta cinque volte nel 1992, 2006, 2009, 2011 e 2015. Meglio del Barcellona solamente Real Madrid con 14, Milan con 7 e il duo Liverpool-Bayern Monaco a 6. Ultimamente però sono anni duri per il Barça che nelle partecipazioni più recenti ha spesso salutato la competizione presto e in maniera brusca. Basti pensare all’8-2 incassato dal Bayern Monaco nel 2019/2020 o al fatto che dal 2020/2021 al 2022/2023 gli spagnoli sono stati eliminati due volte ai gironi e una volta agli ottavi con un sonoro 5-2 complessivo da parte del PSG. Sembra passata un’eternità da quel 2015, ultimo anno europeo felice per i catalani, capaci di battere in finale la Juventus per 3-1. Per dare un’idea di quanto tempo è passato in termini calcistici, oggi la famigerata MSN (Messi, Neymar e Suarez) non ha più nessun componente in forza in una squadra europea con l’argentino in America, il brasiliano in Arabia e l’uruguaiano in Brasile.

ANVERSA BARCELLONA, LE PROBABILI FORMAZIONI

Le probabili formazioni della diretta Anversa Barcellona vedono i padroni di casa schierarsi col 4-3-3. In porta ci sarà Butez, davanti a sé difesa a quattro composta da Bataille, Van den Bosch, Coulibaly e De Laet. A centrocampo Keita, l’ex Ajax Ekkelenkamp e Vermeeren a chiudere il reparto. Tridente offensivo di Van Bommel guidato da Balikwisha, Janssen e Muja.

La risposta di Xavi vede anche in questo caso il 4-3-3. Il portiere titolare sarà Ter Stegen, difeso da Cancelo, Kounde, Christensen e Balde. Nella zona nevralgica del campo Gavi, De Jong e Gundogan, al debutto europeo col Barcellona da campione in carica col Manchester City. In attacco il giovanissimo Yamal, Lewandowski e Joao Felix, reduce da un gol nell’ultima di campionato.

ANVERSA (4-3-3): Butez; Bataille, Van den Bosch, Coulibaly, De Laet; Keita, Ekkelenkamp, Vermeeren; Balikwisha, Janssen, Muja.

BARCELLONA (4-3-3): Ter Stegen; Cancelo, Kounde, Christensen, Balde; Gavi, De Jong, Gundogan; Yamal, Lewandowski, Felix.

ANVERSA BARCELLONA, QUOTE PER LE SCOMMESSE

Le quote per le scommesse della diretta Anversa Barcellona sono totalmente dalla parte dei catalani a 1.16. Il pareggio, sempre secondo bet365, vale otto volte la posta in palio mentre l’1 fisso lo troviamo a 15.

Ci si aspetta un gara ricca di gol, ma principalmente solo dalla parte del Barça. Infatti l’Over 2.5 lo troviamo a 1.36 contro il 3.20 dell’Under, ma al tempo stesso è più alta la quota del Gol (1.95) rispetto a quella del No Gol (1.80).











