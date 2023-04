DIRETTA/ Barcellona Atletico Madrid video streaming tv: i precedenti più importanti

DIRETTA BARCELLONA ATLETICO MADRID: I TESTA A TESTA

Naturalmente analizzare in toto i precedenti di Barcellona Atletico Madrid richiederebbe parecchio tempo; possiamo comunque dire che in epoca recente la partita è diventata un classico, perché i Colchoneros sotto la guida di Diego Simeone hanno raggiunto lo status di un tempo. Il momento in cui questo è accaduto può essere individuato nella stagione 2013-2014: qui infatti l’Atletico Madrid ha vinto la Liga e raggiunto la finale di Champions League (la prima di due in tre anni), e ha sempre avuto a che fare con il Barcellona. Lo ha eliminato in Europa ai quarti di finale, grazie al gol decisivo dell’ex Juventus Diego Ribas da Cunha.

In campionato invece il finale è stato drammatico, all’ultima giornata si giocava al Camp Nou e il Barcellona avrebbe avuto bisogno di vincere per scalzare i Colchoneros dal titolo. Passati in vantaggio con Alexis Sanchez, i blaugrana erano stati raggiunti dall’uomo dei gol pesanti Diego Godin. Liga dunque a Simeone e all’Atletico Madrid, che da quel momento avrebbe inaugurato un periodo straordinario. Il Barcellona si sarebbe rifatto l’anno seguente, con gli interessi: secondo Triplete in sette stagioni, targato Luis Enrique dopo quello di Pep Guardiola. Era l’ultimo anno da calciatore di Xavi, che oggi siede sulla panchina dei blaugrana… (agg. di Claudio Franceschini)

BARCELLONA ATLETICO MADRID STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Barcellona Atletico Madrid per questa 31^ giornata di campionato spagnolo è fornita dalla piattaforma DAZN, che possiede i diritti per trasmettere la Liga: di conseguenza la visione di Barcellona Atletico Madrid sarà disponibile in diretta streaming video (a meno che abbiate a disposizione una smart tv dotata di connessione a internet) utilizzando apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone, e chiaramente dovrete aver sottoscritto un abbonamento al servizio.

BARCELLONA ATLETICO MADRID: BLAUGRANA FAVORITI!

Barcellona Atletico Madrid, in diretta domenica 23 aprile 2023 alle ore 16.15 presso il Camp Nou di Barcellona, sarà una sfida valida per la 30^ giornata della Liga spagnola. Big match col Barcellona però chiamato, anche dopo gli ultimi 2 pareggi contro Girona e Getafe, a gestire 11 punti di vantaggio sul Real Madrid secondo e 13 proprio sull’Atletico Madrid, che occupa appunto la terza posizione.

Dunque la formazione del Cholo Simeone si è di nuovo consolidata in zona Champions League dopo una straordinarie serie di 8 vittorie in campionato e un pareggio nel derby contro il Real Madrid. Rimonta che ha piazzato i Colchoneros a +12 sul Betis Siviglia quinto in classifica. Nel match d’andata Barcellona corsaro sul campo dell’Atletico Madrid, 4-2 per i blaugrana nell’ultimo precedente tra le due squadre a Barcellona datato 6 febbraio 2022.

PROBABILI FORMAZIONI BARCELLONA ATLETICO MADRID

Le probabili formazioni della diretta Barcellona Atletico Madrid, match che andrà in scena al Camp Nou di Barcellona. Per il Barcellona, Xavi schiererà la squadra con un 4-3-3 come modulo. Questa la formazione di partenza: Ter Stegen; Koundé, Araújo, García, Balde; Busquets, Kessié, Gavi; Raphinha, Fati, Lewandowski. Risponderà l’Atletico Madrid allenato da Diego Pablo Simeone con un 5-3-2 così schierato dal primo minuto: Oblak; Molina, Savic, Giménez, Hermoso, Carrasco; Koke, Lemar, De Paul; Griezmann, Correa.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE BARCELLONA ATLETICO MADRID

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Barcellona Atletico Madrid, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la sfida della Liga spagnola. La vittoria del Barcellona con il segno 1 viene proposta a una quota di 1.90, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.30, mentre l’eventuale successo dell’Atletico Madrid, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 4.35.











