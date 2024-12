DIRETTA BARCELLONA ATLETICO MADRID, PARTITA CHE VALE IL PRIMO POSTO

Tempo di big match in Liga con la diretta Barcellona Atletico Madrid in campo sabato 21 dicembre alle 21,00 per la diciannovesima giornata del campionato spagnolo. In questo match si affronteranno due squadre a quota 38 punti che si stanno contendendo un campionato ancora totalmente aperto. Il Barcellona di Flick ha perso colpi nell’ultimo periodo e arriva da una sconfitta in casa contro il Leganes che ha cancellato la grandissima prestazione in Champions League contro il Borussia Dortmund. Impeccabile il cammino dell’Atletico Madrid di Simeone che ha trovato la chiave tattica per rendere al meglio e ha infilato undici vittorie consecutive in tutte le competizioni.

DIRETTA BARCELLONA ATLETICO MADRID, STREAMING VIDEO E TV: DOVE VEDERLA?

La Liga è un’esclusiva di DAZN che trasmetterà anche la diretta Barcellona Atletico Madrid. E’ anche disponibile tramite telefonino e computer la diretta streaming video.

BARCELLONA ATLETICO MADRID, LE PROBABILI FORMAZIONI

Entriamo nel vivo di questa partita andando a vedere anche quali sono le probabili formazioni. Flick sceglie il suo undici tipo con Pena tra i pali sostenuto da una difesa formata da Koundé, Cubarsì, Martinez e Balde. Casadò e Pedri giocheranno a centrocampo a sostegno di una trequarti di qualità con Yamal, Olmo e Rapinha alle spalle di Lewandowski unica punta.

Sarà un 4-4-2 quello dell’Atletico Madrid di Simeone con Oblak tra i pali sostenuto da una linea difensiva con Llorente, Gimenez, Lenglet e Galan. De Paul e Barrios giocheranno in mediana con Simeone e Lino ai loro lati a dare sostegno al duo offensivo composto da Alvarez e Griezmann.

BARCELLONA ATLETICO MADRID, LE QUOTE

Per non ridurci alla Serie A è pure interessante andare a provare una puntata all’estero sulla diretta Barcellona Atletico Madrid: per questo andiamo a vedere i pronostici e le quote proposte di AdmiralBet. I blaugrana partono favoriti e l’1 è dato a 1,85 contro il 2 per i colchoneros a 4,00 e l’X a 3,80.

