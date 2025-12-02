Diretta Barcellona Atletico Madrid streaming video tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live della partita per la 19^ giornata della Liga.

DIRETTA BARCELLONA ATLETICO MADRID (RISULTATO 0-0): SI COMINCIA!

Il grande spettacolo della diretta Barcellona Atletico Madrid comincia, tra ex e doppi ex più o meno illustri ed episodi certamente da ricordare, ad esempio il 2013-2014 in cui i Colchoneros prima eliminarono i blaugrana nei quarti di Champions League e poi si presero il pareggio decisivo, al Camp Nou, per vincere la Liga, una stagione dalla quale il Barcellona uscì parecchio più forte perché un anno dopo centrò il Triplete con Luis Enrique. Tra le storiche goleade invece ne troviamo una rifilata dai catalani ai biancorossi nel maggio 2007, un 6-0 al Vicente Calderon; al Camp Nou invece fu 6-1 nell’ottobre 2008.

Partita non indifferente: era la sesta giornata della Liga, il Barcellona appena affidato a Pep Guardiola aveva iniziato molto male ma quella era stata la prima partita, dopo aver già ripreso la marcia, in cui si era capito quanto i blaugrana potessero risultare dominanti, come poi del resto avevano dimostrato negli anni a venire. Adesso però bisogna lasciar cadere ogni discorso legato al passato e accomodarsi per scoprire cosa succederà in campo nella sfida di questo campionato spagnolo, quindi andiamo a consegnare ogni discorso ai calciatori perché la diretta Barcellona Atletico Madrid è davvero dietro l’angolo! (agg. di Claudio Franceschini)

BARCELLONA ATLETICO MADRID STREAMING VIDEO DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Segnaliamo che la diretta Barcellona Atletico Madrid sarà garantita da DAZN, con la tradizionale formula della diretta streaming video ma anche su DAZN1, canale 214 della tv satellitare, in ogni caso per gli abbonati.

BARCELLONA ATLETICO MADRID: BIG MATCH INFRASETTIMANALE!

È una grande attesa quella per la diretta Barcellona Atletico Madrid: il big match del Camp Nou si gioca alle ore 21:00 di martedì 2 dicembre, siamo già nella 19^ giornata della Liga 2025-2026 ed è chiaramente un anticipo in vista degli impegni di Supercoppa, che arriva con le due squadre separate da appena tre punti in classifica.

Davanti c’è il Barcellona, che sta trovando ritmo: la vittoria sull’Alavés ha sancito anche il primo gol di Lamine Yamal al Camp Nou, in Liga i blaugrana fanno molto bene mentre in Champions League hanno avuto un paio di passaggi a vuoto, su tutti quello di una settimana fa con netto 0-3 incassato a Stamford Bridge.

Grande momento per l’Atletico Madrid, che contando tutte le competizioni ha vinto sette gare consecutive: l’ultimo ko è del 21 ottobre contro l’Arsenal, da quel momento solo successi per la squadra di Diego Simeone che ha battuto anche l’Inter, trovando un gol importantissimo all’ultimo secondo.

Adesso arriva questa diretta Barcellona Atletico Madrid che naturalmente rappresenta una grande classica, siamo ansiosi di scoprire come andranno le cose ma prima di tutto dobbiamo fare una valutazione su come i due allenatori intendano schierare le loro formazioni sul terreno di gioco tra poco.

PROBABILI FORMAZIONI BARCELLONA ATLETICO MADRID

Leggiamo allora per la diretta Barcellona Atletico Madrid i possibili schieramenti: Hansi Flick punta sempre sul 4-2-3-1 rimandando in campo Koundé da terzino destro con Alejandro Baldé sull’altro versante, in mezzo abbiamo Ronald Araujo o Christensen con Cubarsì e poi Joan Garcia in porta, a centrocampo tornano dal primo minuto sia Pedri che Frenkie De Jong e davanti a loro è da capire lo schieramento, certa la conferma di Lamine Yamal e Raphinha ma centralmente occhio a Rashford, che quindi potrebbe andare ad agire alle spalle di Lewandowski, possibilità anche per Ferran Torres.

Diego Simeone dovrebbe agire con il 3-4-1-2: davanti a Oblak dovremmo rivedere José Gimenez a fare compagnia a Hancko e Lenglet (che è un ex), in mezzo possibile rientro da titolare per Pablo Barrios, solo da capire se in compagnia di Koke o Gallagher, poi i due laterali che possono essere Giuliano Simeone, per una trazione anteriore a destra, e Nico Gonzalez che sembra in vantaggio su Thiago Almada e gli altri concorrenti. Alle spalle degli attaccanti attenzione all’ipotesi Raspadori, in ballottaggio con Baena; davanti Sorloth può lasciare il posto a Julian Alvarez nonostante la doppietta all’Oviedo, verso la conferma Griezmann.

QUOTE E PRONOSTICO BARCELLONA ATLETICO MADRID

Anche la Snai tra le altre agenzie ha fornito le quote per il pronostico sulla diretta Barcellona Atletico Madrid: i blaugrana partono favoriti con un valore pari a 1,75 volte la somma giocata sul segno 1, l’ipotesi che paga di più è quella del pareggio (segno X) e cioè 4,10 quello che avrete pensato di mettere sul piatto, infine il segno 2 per il successo dei Colchoneros porta in dote una vincita che corrisponde a 3,85 l’importo investito su questa partita.