Diretta/ Barcellona Atletico Madrid streaming video tv: grande sfida! (Liga)

DIRETTA BARCELLONA ATLETICO MADRID: SPETTACOLO IN LIGA!

Barcellona Atletico Madrid, in diretta domenica 6 febbraio 2022 alle ore 16.15 presso il Camp Nou di Barcellona, sarà una sfida valevole per la ventitreesima giornata della Liga Spagnola. Match importante con Blaugrana e Colchoneros al momento al quinto e al quarto posto in classifica, divise da un solo punto. Il Barcellona sta affrontando un importante processo di rinnovamento che non ha portato però per ora grandi frutti, con la squadra per giunta per la prima volta retrocessa in Europa League.

L’Atletico Madrid in campo Europeo ha riacciuffato la qualificazione agli ottavi di Champions ma in campionato è in ritardo rispetto alle formazioni in lizza per il titolo e alle due formazioni di Siviglia. All’andata l’Atletico Madrid è riuscito ad ottenere un netto successo sul Barcellona con il punteggio di 2-0 mentre l’ultimo precedente al Camp Nou, datato 8 maggio 2021, è terminato con un pareggio a reti bianche.

DIRETTA BARCELLONA ATLETICO MADRID STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA PARTITA DI SERIE A

La diretta tv di Barcellona Atletico Madrid di Liga Spagnola sarà disponibile in esclusiva sulla piattaforma digitale DAZN. Sarà quindi una diretta streaming video, e per accedere ai contenuti dell’emittente bisognerà essere abbonati al servizio. Per visionare la partita è necessario disporre di una connessione ad internet e dell’applicazione dedicata installata su un dispositivo mobile (smartphone, tablet o PC) o in alternativa, su una Smart Tv.

PROBABILI FORMAZIONI BARCELLONA ATLETICO MADRID

Le probabili formazioni della diretta Barcellona Atletico Madrid, match che andrà in scena al Camp Nou di Barcellona. Per il Barcellona, Xavi schiererà la squadra con un 4-3-3 come modulo. Questa la formazione di partenza: Ter Stegen, Dest, Araujo, Pique, Jordi Alba; Busquets, F. de Jong, Pedri; Adama Traoré, Ferran Torres, Aubameyang. Risponderà l’Atletico Madrid allenato da Diego Pablo Simeone con un 4-3-3 così schierato dal primo minuto: Oblak; Llorente, Giménez, Hermoso, Vrsaljko; Kondogbia, Koke, Lemar; Carrasco, Joao Felix, Correa.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Barcellona Atletico Madrid al Camp Nou, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai. La vittoria del Barcellona con il segno 1 viene proposta a una quota di 2.25, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.40, mentre l’eventuale successo dell’Atletico Madrid, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 3.20.



