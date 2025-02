Diretta Barcellona Atletico Madrid (risultato 2-2): doppia rimonta blaugrana!

Avvio col botto nella sfida di Coppa del Re tra Barcellona e Atletico Madrid. Colchoneros già in vantaggio al 1′, al primo affondo sponda di testa di Lenglet per Julian Alvarez che sigla lo 0-1. Al 6′ è già raddoppio, grande azione corale dell’Atletico e Julian Alvarez stavolta si veste da assist man, mandando in porta Griezmann. Il Barcellona ha la forza di non perdersi d’animo: al 19′ accorcia le distanze Pedri con un preciso tocco rasoterra, sfruttando un assist di Kounde. Al 21′, su calcio d’angolo battuto da Raphinha, Pau Cubarsi prende il tempo ai difensori avversari e di testa insacca il 2-2. (agg. di Fabio Belli)

Si comincia!

Eccoci al fischio d’inizio per la diretta Barcellona Atletico Madrid, la vittoria dei Colchoneros in campionato per 1-2 il 21 dicembre scorso ha bloccato una serie di cinque vittorie consecutive per il Barcellona, che adesso cerca la rivincita per avvicinare la finale di Coppa del Re. La storia è lunghissima anche in questa competizione, con ben 47 precedenti: il Barcellona è in vantaggio grazie a ventidue vittorie a fronte di sedici successi per l’Atletico e nove pareggi. L’ultimo precedente è del 2017, anche allora in semifinale.

Il Barcellona era andato a vincere per 1-2 in casa dell’Atletico Madrid, per poi ottenere la qualificazione grazie al pareggio casalingo per 1-1 al ritorno. I catalani avevano avuto la meglio anche nei quarti del 2015 e negli ottavi del 2009, l’ultima volta in cui ha avuto la meglio l’Atletico risale invece ancora alla semifinale del 2000, ormai un quarto di secolo fa. I Colchoneros torneranno a sorridere? Avremo il verdetto definitivo solo il 2 aprile, in occasione della partita di ritorno, ma ora diamo il via alla diretta Barcellona Atletico Madrid! (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

Barcellona Atletico Madrid, attacco contro difesa

La diretta Barcellona Atletico Madrid andrà in scena allo Stadio Olimpico Lluis Companys e vedrà scontrarsi due delle migliori squadre de La Liga per l’andata delle semifinali della Coppa del Re, entrambe le squadre stanno lottando per la vittoria del campionato mentre in parallelo sono riuscite a raggiungere le prime otto posizioni della Champions League, qualificandosi direttamente agli ottavi di finale, e ad arrivare alla fine della coppa nazionale. I padroni di casa hanno confermato l’ottimo stato di forma della stagione con una vittoria 0-2 con il Las Palmas stesso risultato per gli ospiti che si presentano dopo la vittoria 0-3 in casa del Valencia.

Diretta Barcellona Atletico Madrid, probabili scelte dei tecnici

Per l’importante partita delle 21.30 i padroni di casa dovrebbero essere schierati da Hansi Flick con il solito 4-2-3-1 con Szczesny in porta, Koundé e Balde gli esterni bassi con Cubarsì e Araujo difensori centrali a completare la linea, Pedri e de Jong in mediana, Yamal e Raphinha sulle fasce, Dani Olmo trequartista alle spalle di Lewandowski. Gli ospiti guidati da Diego Simeone potrebbero rispondere con il 4-4-2 con Musso tra i pali, Molina, Le Normand, Lenglet e Javi Galan in difesa, de Paul e Barrios in mezzo al campo, Simeone e Samuel Lino sulle fasce e coppia d’attacco formata da Alvarez e Griezmann

Diretta Barcellona Atletico Madrid, come vedere la partita

La diretta Barcellona Atletico Madrid sarà fruibile da tutti gli interessati in maniera facile e gratuita, non sarà infatti necessario alcun abbonamento ma sarà trasmessa da Cronache di Spogliatoio e Telelombardia, sarà quindi possibile collegarsi al canale Youtube di Cronache di Spogliatoio o sintonizzarsi al canale 10 del digitale terrestre.

Diretta Barcellona Atletico Madrid, quote e possibili formazioni

La diretta Barcellona Atletico Madrid è una sfida difficile da pronosticare, entrambe le squadre sono ben allenate e ricche di talenti, mentre i padroni di casa preferiscono avere il possesso del pallone e servire verticalmente gli attaccanti e in particolare le ali, gli ospiti sono una squadre che si basa principalmente sulla difesa e sul mantenimento della rete inviolata, è difficile individuare una squadra favorita ma forse i blaugrana hanno una marcia in più visto che i colchoneros dovranno tenere le forze per la prossima sfida di Champions League con il Real Madrid, mentre i catalani incontreranno il Benfica. Secondo i bookmakers, in particolare bet365, il risultato più probabile è la vittoria del Barcellona quotata 1.70, la vittoria dell’Atletico Madrid ha una quota di 4.20 mentre il pareggio ha la quota più alta di 4.33