DIRETTA BARCELLONA BAYERN MONACO/ Video streaming tv: una storia lunga e gloriosa

DIRETTA BARCELLONA BAYERN MONACO: IL TESTA A TESTA

Sono interessanti anche i precedenti della diretta di Barcellona Bayern Monaco. Si parte dalle semifinali di quella che all’epoca si chiamava ancora Coppa Uefa, era il 1995/96 e mentre la Juventus vinceva la sua ultima Coppa Campioni in questo splendido match passavano i tedeschi vincendo 2-1 al Nou Camp dopo il 2-2 in casa dell’andata. I tedeschi vinsero 2-0 la finale con i gol di Helmer e Scholl contro il Bordeaux. Si passa poi ai gironi di Champions League in una doppia gara che vide vincere i bavaresi per 1-0 in casa e 2-1 in trasferta. Nell’aprile del 2009 le due squadre si affrontarono ai quarti di finale e la meglio la ebbe la squadra blaugrana grazie al 4-0 dell’andata con doppietta di Messi e gol di Eto’o e Henry. Al ritorno in Germania il match finì 1-1 con gol di Ribery e Keita. Il Barca vinse la coppa superando 2-0 in finale il Manchester United con i gol di Eto’o e Messi ancora. Ancora una volta la sfida si vide nelle semifinali di Champions della stagione 2012/13 con i bavaresi che vinsero 4-0 l’andata con i gol di Mueller, Gomez, Robben e ancora Muller e che si imposero anche al ritorno 3-0 con Robben, Mueller ancora e autogol di Piqué.

Risultati Liga, classifica/ Le partite della nona giornata (15-16 ottobre)

Il Bayern vinse la coppa superando 2-1 in finale il Borussia Dortmund con i gialloneri avanti con Gundogan e la partita ribaltata nella ripresa con i gol di Mandzukic e Robben. Semifinali del 2015 il Barca vinse in casa 3-0 con doppietta di Messi e gol di Robben. Al ritorno i tedeschi vinsero con gol di Benatia, doppietta di Neymar che la ribaltava e poi nella ripresa Lewandowski e Mueller. Il Barca vinse 3-1 la finale contro la Juventus di Max Allegri. Avanti con un gol di Rakitic pronti via la squadra blaugrana subiva il pareggio di Morata. La vinceva 3-1 nel finale con le reti di Suarez e Neymar. Nella scorsa stagione il Bayern vinse 3-0 sia all’andata che al ritorno ma in questo caso vinse la coppa il Real Madrid. All’andata il Bayern ha vinto per 2-0. (Matteo Fantozzi)

DIRETTA/ Viktoria Plzen Bayern (risultato finale 2-4): i cechi accorciano inutilmente

BARCELLONA BAYERN MONACO STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Barcellona Bayern Monaco sarà fornita dai canali della televisione satellitare: l’appuntamento per questa partita della quinta giornata nei gironi di Champions League sarà dunque riservato in esclusiva agli abbonati, che potranno utilizzare il loro decoder o, in alternativa, il servizio di diretta streaming video. Quest’ultimo non comporta costi aggiuntivi: per assistere al match basterà infatti attivare l’applicazione Sky Go, che è inclusa nel pacchetto per i clienti ed è installabile su dispositivi mobili come PC, tablet o smartphone.

DIRETTA/ Barcellona Inter Primavera (risultato finale 2-0): Chivu ko in Catalogna!

PARTITA COMBATTUTA!

Barcellona Bayern Monaco, partita diretta dall’arbitro inglese Anthony Taylor, si gioca alle ore 21.00 di mercoledì 26 ottobre 2022: al Camp Nou di Barcellona siamo in campo per la quinta giornata del gruppo C di Champions Leagu 2022-2023. Una sfida affascinante ma anche molto importante in termini di classifica per le due squadre.

Il Barcellona è al terzo posto con 4 punti, a -3 dall’Inter. I blaugrana devono vincere e sperare in un passo falso dei nerazzurri per potersi poi giocare la qualificazione all’ultima giornata. Ricordiamo che nella quarta giornata è arrivato il pirotecnico 3-3 contro i nerazzurri di Inzaghi. Il Bayern, invece, ha bisogno di una vittoria per blindare matematicamente la vetta della classifica. I bavaresi, a quota 12 punti, nell’ultimo turno hanno sconfitto 2-4 il Plzen.

PROBABILI FORMAZIONI BARCELLONA BAYERN MONACO

Qualche dubbio da sciogliere ancora per Xavi e Nagelsmann, andiamo a conoscere le probabili formazioni della diretta Barcellona Bayern Monaco. Partiamo dai blaugrana, in campo con il 4-3-3: ter Stegen, Roberto, Pique, Garcia, Alonso, Gavi, Busquets, Pedri, Dembele, Lewandowski, Raphinha. Passiamo adesso ai bavaresi, schierati con il 4-2-3-1: Ulreich, Pavard, Upamecano, de Ligt, Davies, Kimmich, Goretzka, Gnabry, Musiala, Coman, Manè.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Le quote per le scommesse della diretta Barcellona Bayern Monaco vedono leggermente favorita la formazione di casa. Partiamo dall’1-X-2 grazie ai numeri dell’agenzia Eurobet: la vittoria del Barcelllona è a 2,30, il pareggio è a 3,75, mentre la vittoria del Bayern Monaco è a 2,85. Secondo gli esperti sarà una partita ricca di gol e di emozioni: Under 2,5 a 2,50 e Over 2,5 a 1,47. Infine le quote di Gol e No Gol, rispettivamente a 1,45 e 2,55.

© RIPRODUZIONE RISERVATA