Diretta Barcellona Bayern/ Streaming video tv: quarto di lusso (Champions League)

Barcellona Bayern, in diretta questa sera alle ore 21.00 dall’Estadio Da Luz di Lisbona, è certamente il quarto di finale di maggiore fascino e prestigio della Final Eight che chiude l’anomala Champions League 2019-2020. L’attesa è altissima per la diretta di Barcellona Bayern, le uniche due squadre che hanno già vinto in passato la Coppa dei Campioni fra le otto giunte ai quarti di questa edizione destinata a passare alla storia della Champions League. Il blasone è dunque eccellente, ma anche il livello attuale delle due squadre naturalmente è all’altezza delle aspettative: è un vero peccato che una delle due formazioni si debba fermare già questa sera, in una sfida che come tutte le altre in questa fase finale sarà in gara secca e dunque con tempi supplementari ed eventualmente calci di rigore in caso di parità al triplice fischio finale. Abbiamo ancora negli occhi cosa ha fatto Leo Messi nella vittoria del Barcellona contro il Napoli che ha sancito la fine dell’avventura europea dei partenopei, d’altro canto il Bayern ha sportivamente massacrato il Chelsea e si presenta in Portogallo forse con lo status di prima favorita: in 90 minuti contro il Barcellona però sbilanciarsi è davvero difficile…

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE BARCELLONA BAYERN

La diretta tv di Barcellona Bayern sarà garantita esclusivamente sui canali satellitari di Sky per gli abbonati, che si godono l’esclusiva Sky sulla totalità delle partite di Champions League. Di conseguenza anche la possibilità di seguire in diretta streaming video Barcellona Bayern sarà riservata agli abbonati tramite il sito oppure l’applicazione di Sky Go.

PROBABILI FORMAZIONI BARCELLONA BAYERN

Parlando delle probabili formazioni di Barcellona Bayern, logicamente non ci saranno spazi per calcoli ed esperimenti, ma entrambi gli allenatori schiereranno i loro uomini migliori. Per il Barcellona di Setien ecco dunque un 4-3-1-2 con il tedesco Ter Stegen fra i pali, protetto dalla difesa a quattro formata da Semedo, Piqué, Lenglet e Jordi Alba da destra a sinistra; nel terzetto di centrocampo dovrebbero agire dal primo minuto Sergi Roberto, Busquets e De Jong; attenzione infine a una soluzione particolare per il reparto offensivo, con Vidal che potrebbe infatti agire da trequartista alle spalle di Messi e Suárez. Dall’altra parte, l’allenatore dei bavaresi Flick dovrebbe schierare il Bayern Monaco secondo il seguente modulo 4-2-3-1: in porta Neuer; retroguardia a quattro con Kimmich, Boateng, Alaba e Davies; nella coppia mediana dovrebbero invece agire Thiago Alcántara e Goretzka, mentre qualche metro più avanti ci aspettiamo Coman, Müller e Gnabry in appoggio alla prima punta, che sarà naturalmente Lewandowski.

PRONOSTICO E QUOTE

Diamo infine uno sguardo anche al pronostico per Barcellona Bayern, basato sulle quote proposte dall’agenzia Snai. Sono sulla carta favoriti i tedeschi, ufficialmente “in trasferta”: il segno 2 dunque è quotato a 2,00, mentre sul segno 1 la quotazione è pari a 3,45 per la vittoria del Barcellona. Infine, l’ipotesi più remunerativa sarebbe il pareggio, che vale 3,85 volte la posta in palio per chi avrà puntato sul segno X.



