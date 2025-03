DIRETTA BARCELLONA BENFICA: SITUAZIONE IDEALE PER I BLAUGRANA

Catalani a un passo dai quarti, ma attenzione alle sorprese nella diretta Barcellona Benfica, con inizio alle ore 18.45 di stasera, martedì 11 marzo 2025, presso lo Estadi Olímpic Lluís Companys, in questo momento casa dei blaugrana e quindi sede della partita di ritorno degli ottavi di finale di Champions League. Il vantaggio per il Barcellona è dovuto naturalmente al fatto che all’andata il gol del “solito” Raphinha ha decretato una vittoria di misura per 0-1, ma comunque preziosa, a maggior ragione perché colta in trasferta dalla squadra di Hansi Flick.

Ecco allora che nella diretta Barcellona Benfica i portoghesi dovrebbero cercare un’impresa memorabile, forse degna dei tempi in cui le Aquile vincevano la Coppa dei Campioni, anche battendo proprio i blaugrana – ma erano gli anni Sessanta. Questo Benfica ha lottato quasi alla pari con il Barcellona in entrambi i precedenti stagionali, ma è sempre stato beffato e ora ha davanti a sé un’impresa che sarebbe appunto da annali nella diretta Barcellona Benfica. Se sarà possibile, lo scopriremo con la nostra cronaca…

BARCELLONA BENFICA IN DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE

La diretta Barcellona Benfica in tv sarà un’esclusiva Sky Sport, con gli abbonati che avranno quindi a disposizione anche Sky Go o Now Tv per usufruire della diretta streaming video.

PROBABILI FORMAZIONI BARCELLONA BENFICA

Uno squalificato per parte nelle probabili formazioni per la diretta Barcellona Benfica, per i catalani di Hans Flick si tratta di Cubarsì, per cui nella difesa a quattro davanti a Szczesny potrebbe essere Araujo il secondo centrale con Martinez, più Kounde e Balde come terzini. A centrocampo ecco l’eccellente terzetto composto da Dani Olmo, De Jong e Pedri, mentre il tridente offensivo blaugrana ci proporrà naturalmente Lamine Yamal e Raphinha ai fianchi del veterano centravanti Lewandowski.

Nel Benfica lo squalificato è Carreras, Lage potrebbe scegliere Dahl come terzino sinistro a completamento della difesa a quattro con Araujo, Silva e Otamendi davanti a Trubin; a centrocampo il perno sarà Barreiro, fra le due mezzali Aursnes e Kokcu, in molti settori del campo il Benfica deve anche fare i conti sugli infortunati (uno su tutti Di Maria) e allora ipotizziamo il tridente con Akturkoglu e Schjelderup come ali e il centravanti Pavlidis, che ha Belotti come alternativa.

PRONOSTICO E QUOTE: TUTTO MOLTO CHIARO?

Infine, eccovi le quote Snai per il pronostico sulla diretta Barcellona Benfica, che almeno sulla carta sembra a senso unico o quasi: infatti una vittoria casalinga del Barcellona varrebbe appena 1,33 volte la posta. Un pareggio è invece quotato a 5,75, infine l’impresa esterna del Benfica ripagherebbe i coraggiosi ben 7,25 volte la giocata.