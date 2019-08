Diretta Barcellona Betis/ Streaming video DAZN: riscatto blaugrana? (Liga)

Barcellona Betis, diretta dall’arbitro Jose Luis, Gonzalez Gonzalez, è la partita in programma oggi domenica 25 agosto 2019 al Camp Nou: fischio d’inizio previsto per le ore 21.00. Nel secondo turno della Liga Spagnola con la diretta Barcellona Betis ecco l’occasione di riscatto per Messi & co: dopo un’estate brillante (e lo abbiamo pur visto contro il Napoli nel doppio test match), la compagine di Valverde ha male esordito nel primo turno del primo campionato nazionale. L’1-0 subito contro l’Athletic Bilbao è stato ben doloroso, ma il Barcellona è pronto a rialzare la testa, pur contro un’ostinato Betis. Anche i ragazzi di Rubi infatti devono vendicare un esordio infelice della stagione con il 2-1 subito dal Valladolid solo settimana scorsa. Ci attende quindi una diretta Barcellona Betis davvero interessante.

DIRETTA STREAMING VIDEO DAZN, COME VEDERE LA PARTITA

Segnaliamo che la diretta Barcellona Betis non sarà visibile in diretta tv in chiaro o sul satellite, ma ci sarà la possibilità di vedere in esclusiva la diretta streaming video via internet dell’incontro, collegandosi tramite smart tv o pc oppure con dispositivi mobili come tablet o smartphone, per tutti gli abbonati alla piattaforma DAZN.

DIRETTA BARCELLONA BETIS: LE PROBABILI FORMAZIONI

Per la diretta Barcellona Betis di questa sera è assai probabile che Valverde dovrà ancora fare a meno di Messi per disegnare il suo 11 titolare, considerato che l’argentino risulta ancora acciaccato. Ma non solo: con anche Dembelè fuori dai giochi (per almeno 5 settimane) per infortunio non è allora impossibile un ritorno al 4-4-2 come modulo di partenza. In tal caso l’attacco sarebbe guidato da Griezmann e Suarez, mentre in mediana vi sarebbe spazio dal primo minuto per De Jong, con Busquets e Rakitic. Non vi saranno invece grandi novità nel reparto a 4 della difesa, dove le maglie da titolari saranno affidate a Alba, Lenglet, Pique e Semedo, con ter Stegen tra i pali. Sarà invece il 4-2-3-1 il modulo di riferimento di Rubi per il Betis che scommetterà ancora su Iglesias prima punta offensiva. Vedremo dunque Tello e Joaquin ai lati in attacco, con Fekir sulla trequarti: per la mediana si faranno avanti Garcia e Carvalho. Le novità per Rubi arrivano in difesa visto che Robles ha già rimediato il rosso: toccherà quindi al vice Martin agire tra i pali, di fronte al quartetto Pedraza-Bartra-Sidnei-Emerson.

QUOTE E PRONOSTICO

Alla vigilia del fischio d’inizio della diretta Barcellona Betis non ci sorprende che blaugrana siano i favoriti al successo: il portale di scommesse snai poi nell’1×2 ha fissato il successo del Barça a 1.22 contro il più alto 11.00 fissato per i biancoverdi, mentre il pari vale 6.75.



