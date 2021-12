Diretta/ Barcellona Boca Juniors (risultato 0-0) streaming video tv: si comincia!

DIRETTA BARCELLONA BOCA JUNIORS (RISULTATO 0-0): SI COMINCIA!

Barcellona Boca Juniors sta per prendere il via: a livello ufficiale le due squadre, protagoniste della Maradona Cup 2021, non si sono mai affrontate e gli Xeneizes hanno giocato una sola volta contro una squadra spagnola, che nel 2000 – era il Real Madrid – è stata battuta nella finale di Coppa Intercontinentale. Tuttavia ci sono tre incroci c he fanno riferimento al Trofeo Gamper, vale a dire la competizione che annualmente (in estate, solitamente) i blaugrana organizzano per omaggiare il loro fondatore Joan Gamper. Le avversarie del Barcellona sono sempre diverse; per tre volte è toccato al Boca Juniors, che ha sempre perso.

Nel 2003 la partita era finita 1-1 per poi essere risolta ai rigori; nel 2008 un 2-1 a favore della squadra appena passata nelle mani di Pep Guardiola, infine abbiamo il precedente recente del 2018 con allenatore Ernesto Valverde, e un netto 3-0. Giova ricordare che il Barcellona ha vinto il Trofeo Gamper per 44 volte, il Colonia è l’unica avversaria ad aver almeno bissato il trionfo – due successi, e due finali perse – mentre troviamo 10 squadre con un titolo, tra queste anche Sampdoria e Juventus. Adesso non vediamo l’ora di dare la parola al campo, metterci comodi e stare a vedere come andranno le cose: finalmente la diretta di Barcellona Boca Juniors, per la Maradona Cup 2021, può cominciare! (agg. di Claudio Franceschini)

DIRETTA BARCELLONA BOCA JUNIORS STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

Non sarà possibile assistere a una diretta tv di Barcellona Boca Juniors, almeno nel nostro Paese: il match infatti non sarà trasmesso in Italia perchè sarà un’esclusiva di Barça Tv, il canale tematico ufficiale legato al club blaugrana. La buona notizia è comunque legata alla possibilità della diretta streaming video: sempre attraverso Barça Tv, in questo caso accedendo al sito ufficiale del Barcellona, si potrà seguire la Maradona Cup 2021 in mobilità attraverso PC, tablet o smartphone.

BARCELLONA BOCA JUNIORS: LA STORIA CON MARADONA

Barcellona Boca Juniors come detto onora la memoria di Diego Armando Maradona: naturalmente il Pibe de Oro è maggiormente legato al Napoli, ma almeno gli Xeneizes rappresentano una larga fetta del suo cuore. Lo abbiamo visto anche tifoso scatenato sugli spalti della Bombonera; nel Boca Juniors ha giocato nel 1981 segnando 28 gol (alcuni memorabili) in 40 partite, poi è arrivato appunto il Barcellona. Dove Maradona è rimasto due stagioni, prima del Napoli: 58 presenze e 38 reti, ma anche l’epatite e un intervento killer di Andoni Goikoetxea che gli fece saltare diversi mesi.

Nel 1984 scelse di lasciare la Catalogna, facendo parecchie pressioni nei giorni in cui il Napoli si era avventato su di lui; nonostante i soli due anni e un periodo non esattamente straordinario per il club, il Barcellona lo ricorda ancora con straordinario affetto. Ancor più il Boca, dove un Maradona ormai trentacinquenne – e già ritiratosi una volta – sarebbe tornato per altre tre stagioni, giocando però davvero poco perchè ormai era arrivato alla fine della carriera, e la forma fisica era già rivedibile per i tanti eccessi (che sono noti) oltre che la squalifica subita ai Mondiali del 1994. (agg. di Claudio Franceschini)

BARCELLONA BOCA JUNIORS: NEL SEGNO DEL PIBE

Barcellona Boca Juniors è in diretta alle ore 18:00 di martedì 14 dicembre, presso il King Saud University Stadium di Riyadh: siamo dunque in Arabia Saudita, e qui va in scena quella che è sostanzialmente una partita amichevole, ma che ufficialmente si gioca come Maradona Cup. Un trofeo che è stato pensato per onorare la memoria di Diego Armando Maradona, scomparso nel novembre 2020 e che ha vestito entrambe le maglie; una partita sulla scia di quanto organizzato dalle federazioni di Italia Argentina, che si sono inventate una Supercoppa per nazionali.

La diretta di Barcellona Boca Juniors sarà dunque un momento più che altro di ricordo; difficile pensare che, soprattutto visti i tempi che corrono in seno alla società blaugrana, si possa assistere a 90 minuti di straordinaria intensità o un duello senza quartiere per la vittoria. Sia come sia sarà un bel momento, e noi allora possiamo intanto presentare un possibile schieramento da parte dei due allenatori

, leggendo insieme le probabili formazioni della Maradona Cup.

PROBABILI FORMAZIONI BARCELLONA BOCA JUNIORS

Per Barcellona Boca Juniors, Xavi ha convocato anche i big oltre ovviamente a tanti giovani: da vedere allora cosa sceglierà di fare, ma proviamo a ipotizzare. In porta potremmo vedere Neto; davanti a lui ci sarà Dani Alves che così tornerà a vestire questa maglia – in attesa di farlo anche ufficialmente, da gennaio – poi una zona centrale nella quale possono trovare spazio Mingueza e Umtiti, con Alex Balde da terzino sinistro. A centrocampo, Nico Gonzalez e Gavi possono anche venire confermati, ma ci possiamo aspettare Matheus Pereira in campo dal primo minuto; nel tridente offensivo Yusuf Demir e Jutglà si giocano il posto sugli esterni con Ez Abde, Luuk De Jong potrebbe giocare come centravanti.

Naturalmente è da valutare anche il Boca Juniors di Sebastian Battaglia: possiamo ipotizzare un modulo speculare che Agustin Rossi in porta, una difesa nella quale Marcos Rojo e Izquierdoz possono essere i due centrali accompagnati dai terzini Eros Mancuso e Sandez. A centrocampo, il regista basso potrebbe essere Rolon; da vedere poi se ci sarà una maglia da titolare per Agustin Almendra, che sembrava poter diventare un calciatore del Napoli in epoca molto recente, e l’altra mezzala potrebbe farla Cristian Medina. Nel tridente offensivo, Edwin Cardona si gioca una maglia come esterno; Luis Vazquez può agire come punta centrale e Zeballos come altro laterale alto, ma ovviamente si tratta di congetture…



