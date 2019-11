Diretta Barcellona Borussia Dortmund/ Streaming video tv: big-match! (Champions)

Barcellona Borussia Dortmund, diretta dall’arbitro francese Clément Turpin, si gioca stasera mercoledì 27 novembre 2019 al Camp Nou alle ore 21.00: la partita è valida per la quinta giornata del girone F di Champions League e certamente Barcellona Borussia Dortmund sarà una delle sfide di maggiore richiamo della serata europea. L’auspicio per lo spettacolo è che possa arrivare qualcosa di meglio del pareggio per 0-0 all’andata in Germania, mentre i tifosi dell’Inter seguiranno la sfida con grande attenzione perché anche da questo incontro passeranno le sorti dei nerazzurri, messi nei guai dalla rimonta subita nella scorsa giornata al Westfalen Stadion. Chi vince sarà qualificato con una giornata d’anticipo, il Barcellona lincerebbe in quel caso anche il primo posto e di conseguenza questa è un’occasione d’oro per Ernesto Valverde, mentre un pareggio andrebbe benissimo al Borussia, che con il segno X sarebbe certo di rimanere davanti all’Inter.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Barcellona Borussia Dortmund sarà una grande esclusiva di Sky, che proporrà la partita di Champions League ai propri abbonati sul canale numero 203, cioè Sky Sport Football. In alternativa sarà disponibile anche la diretta streaming video tramite il servizio offerto dal sito oppure dall’applicazione di Sky Go.

PROBABILI FORMAZIONI BARCELLONA BORUSSIA DORTMUND

Parlando anche delle probabili formazioni di Barcellona Borussia Dortmund, possiamo annotare per prima cosa che è squalificato Piqué, di conseguenza è emergenza nella difesa catalana che annovera pure alcuni squalificati. Potrebbe esserci spazio per alcuni giovani, a partire da Wagué, che è già stato titolare sabato in campionato contro il Leganes. Da centrocampo in su tutto è molto più chiaro: Busquets, De Jong e Vidal si giocano le due maglie in mediana, ecco poi Dembelé, Messi e Griezmann alle spalle di Suarez nell’attacco di lusso del Barcellona. Anche il Borussia Dortmund dovrebbe proporre il 4-2-3-1 e anche i tedeschi ballano soprattutto in difesa, che avrà bisogno del migliore Hummels. In attacco invece la qualità non manca: i titolari potrebbero essere Sancho, Reds e Guerreiro alle spalle di Alcacer, ma non mancano alternative di grande livello come Gotze.

PRONOSTICO E QUOTE

Diamo infine uno sguardo anche al pronostico su Barcellona Borussia Dortmund. Secondo le quote offerte dall’agenzia di scommesse Snai, il segno 1 appare nettamente favorito ed è quotato a 1,55. Si sale poi già di parecchio e per la precisione fino a quota 4,50 per il segno X, infine un successo del Borussia Dortmund varrebbe 5,50 volte la posta in palio per chi avrà creduto nel segno 2.



