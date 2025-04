Diretta Barcellona Borussia Dortmund, Lewandowski contro il suo passato

Nella seconda giornata di Champions League si affronteranno le ultime partite per l’andata dei quarti di finale e lo Stadio Olimpico Lluis Companys sarà teatro della diretta Barcellona Borussia Dortmund con i blaugrana che ospiteranno i gialloneri con l’obiettivo di mettere già un piede in semifinale, la squadra catalana è stata una delle squadre migliori della competizione e di tutta Europa, grazie all’apporto dato dal nuovo allenatore e all’incredibile fase realizzativa che è riuscito a dare alla squadra.

Probabili formazioni Barcellona Borussia Dortmund/ Quote: Flick con i big (Champions League, 9 aprile 2025)

I tedeschi invece hanno subito diversi scossoni in questa annata tra cui un cambio di allenatore che però sta giovando alla squadra che è riuscita a passare il turno di Champions e a scalare la classifica in Bundesliga.

Diretta Barcellona Borussia streaming video, come vedere la partita

Differentemente dal solito la diretta Barcellona Borussia Dortmund non sarà visibile sulle reti Sky ma invece sarà trasmessa sulla piattaforma di streaming Amazon Prime Video la cui applicazione è scaricabile su tutti i tipi di dispositivi, basterà quindi che chi è interessato si colleghi alle 21.00, orario di inizio della gara.

DIRETTA/ Atletico Madrid Barcellona (risultato finale 0-1): passano i Blaugrana (Coppa del Re, 2 aprile 2025)

Formazioni Barcellona Borussia Dortmund, probabili scelte dei tecnici

Per la diretta Barcellona Borussia Dortmund Hansi Flick metterà in campo il 4-2-3-1 con gli undici giocatori migliori a sua disposizione per aumentare le possibilità di passaggio del turno Szczesny sarà il portiere, Balde e Koundé terzini, Cubarsi e Martinez centrali, Pedri e de Jong davanti alla difesa, Yamal, Gavi e Raphinha trequartisti, Lewandowaski unica punta. Per Niko Kovac la scelta dovrebbe ricadere sullo stesso modulo con Kobel, Anton, Can, Schlotterbeck e Ryerson, Gross e Nmecha, Adeyemi, Brandt e Beier, e Guirassy.

Diretta/ Atletico Madrid Barcellona (risultato finale 2-4): Blaugrana, rimonta pazzesca! (Liga 16 marzo 2025)

Barcellona Borussia Dortmund, quote e possibile risultato finale

Il risultato della diretta Barcellona Borussia Dortmund non dovrebbe regalare molte sorprese al pubblico che si aspetta di vedere la vittoria dei blaugrana magari anche con più di un gol di scarto, questa convinzione viene sia dall’annata che i catalani stanno vivendo che li vede in testa a La Liga con quattro punti di vantaggio sui rivali di Madrid sia per i valori che i siti di scommesse hanno assegnato ai possibili risultato. Possiamo prendere in esempio Sisal che fissa la vittoria del Barcellona a 1.35, la vittoria del Borussia Dortmund invece è data a 8.00 mentre il pareggio ha una quota a metà tra le due pari a 5.00.