DIRETTA BARCELLONA BREST, BLAUGRANA A TRE PUNTI DELLA VETTA

La Champions League torna anche in Spagna con la diretta Barcellona Brest in campo alle 21,00 di martedì 26 novembre 2024 per la quinta giornata della fase campionato. La sfida sarà tra due squadre con valori nettamente diversi ma potrebbe comunque regalare un grande spettacolo. Il Barcellona di Flick sta attraversando un grande periodo di forma e si trova sesto dopo la vittoria nell’ultima giornata in casa della Stella Rossa. Benissimo anche il Brest che è l’assoluta sorpresa di questo inizio e occupa la quarta posizione dopo quattro giornate da imbattuto anche per via di un calendario favorevole.

DIRETTA BARCELLONA BREST, STREAMING VIDEO E TV: DOVE VEDERLA?

Vedere la diretta Barcellona Brest sarà possibile solo con un abbonamento a Sky o alle piattaforme streaming di NOW TV e Sky GO che trasmetteranno il match. Sarà possibile anche seguire la nostra diretta testuale che vi racconterà le azioni salienti di questa partita.

BARCELLONA BREST, LE PROBABILI FORMAZIONI

Vediamo insieme anche le probabili formazioni per questa interessante partita. Il Barcellona di Flick scenderà ancora in campo con un 4-2-3-1 con Koundé, Cubarsi, Martínez e Martín in difesa davanti ad Iñaki Peña. De Jong e Casadó saranno i due mediani a sostegno di un attacco composto da Yamal, Pedri e Raphinha sulla trequarti e a sostegno dell’unica punta Lewandowski.

4-3-3, invece per il Brest di Roy che si affida a Bizot tra i pali e una difesa formata da Lala, Chardonnet, Coulibaly e Haidara. Camara, Lees Melou ed Edimilson Fernandes saranno i tre centrocampisti a sostegno di un tridente con Baldé e Doumbia sugli esterni a sostegno dell’unica punta Ajorque.

BARCELLONA BREST, LE QUOTE

Parliamo anche delle quote della diretta Barcellona Brest utilizzando le proposte di Bet365 in vista di questa partita. I blaugrana partono nettamente favoriti e il loro 1 è dato a 1,14 contro il 17,00 per i francesi e il pareggio X a 7,50.