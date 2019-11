Diretta Barcellona Celta Vigo/ Streaming video DAZN, i blaugrana cercano la fuga

Barcellona Celta Vigo, in diretta dal Camp Nou di Barcellona, sabato 9 novembre 2019 alle ore 21.00 sarà una sfida valevole per la tredicesima giornata della Liga Spagnola. Momento difficile per i catalani che dopo essere caduti in casa del Levante, perdendo 3-1, non è andato oltre lo 0-0 in casa nella sfida di Champions League contro lo Slavia Praga. Al momento nella Liga il Barcellona è stato riassorbito da un terzetto al primo posto composto con Real Madrid e Real Sociedad. Il Celta Vigo al momento è invece terzultimo e in piena zona retrocessione. Quella in casa contro il Getafe è stata la quarta sconfitta consecutiva per i galiziani, che non vincono al Camp Nou da cinque anni esatti, dallo 0-1 firmato da un gol di Larrivey il primo novembre del 1994.

STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

Barcellona Celta Vigo, oggi alle ore 21.00, sarà trasmessa non in diretta tv ma in esclusiva in diretta streaming video via internet per tutti gli abbonati DAZN, che avranno la possibilità di seguire l’incontro attraverso l’app DAZN tramite smart tv, smartphone e tablet, oppure collegandosi tramite pc sul sito dazn.it.

PROBABILI FORMAZIONI BARCELLONA CELTA VIGO

Le probabili formazioni che dovrebbero scendere in campo in Barcellona Celta Vigo, sabato 9 novembre 2019 presso il Camp Nou di Barcellona, sfida valevole per la tredicesima giornata della Liga Spagnola. 4-3-3 per il Barcellona allenato da Valverde, che schiererà: Ter Stegen, Sergi Roberto, Piqué, Lenglet, Semedo, Vidal, De Jong, Arthur, Messi, Suarez, Griezmann. Risponderà il Celta Vigo guidato in panchina da Escriba con un 4-4-2: Blanco, Mallo, Aidoo, Araujo, Olaza, Mendez, Lobotka, Beltran, Suarez, Aspas, Fernandez.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

L’agenzia Snai indica come favorita per chi scommetterà sull’esito di Barcellona Celta Vigo la formazione di casa. Quota per la vittoria interna proposta a 1.15, eventuale pareggio offerto a una quota di 7.50 mentre il successo in trasferta viene proposto a una quota di 13.00. Per chi invece punterà sul numero di gol realizzati complessivamente dalle due squadre nel corso della partita, quotato 1.35 l’over 2.5 e quotato 3.20 l’under 2.5.



