Diretta Barcellona Como streaming video tv: orario, probabili formazioni e risultato live dell’amichevole dei lariani (oggi 10 agosto 2025)

DIRETTA BARCELLONA COMO: AMICHEVOLE DI LUSSO PER IL TROFEO GAMPER

La crescita nella considerazione dei lariani si capisce anche dalla nomina ad avversari per il Trofeo Joan Gamper, la diretta Barcellona Como ci terrà compagnia alle ore 21.00 di questa sera, domenica 10 agosto 2025, dallo Stadio Johan Cruijff di Sant Joan Despí, località della Catalogna dove naturalmente giocano la seconda squadra e la formazione femminile del Barcellona.

Parliamo del classico match amichevole che il Barcellona disputa ogni estate in onore di uno dei fondatori del club, lo svizzero Hans Gamper (con il nome tradotto in catalano). Una sfida prestigiosa e molto sentita in Catalogna, quindi la scelta della squadra avversaria non è mai banale e per il Como sarà motivo d’orgoglio.

Naturalmente aiuta la presenza nel Como dei grandi ex Cesc Fabregas e Sergi Roberto, due personaggi ancora molto amati dal Barcellona e adesso cardini, soprattutto l’allenatore ma anche il calciatore, dell’ambizioso progetto che vuole portare sempre più in alto il Como, dopo il già eccellente nono posto nella stagione da neopromossa in Serie A.

Il programma delle amichevoli di questa estate ne è stata ulteriore conferma, con la chicca del trionfo per 3-0 contro l’Ajax nella Como Cup organizzata proprio dalla società lariana, però ovviamente la trasferta in Catalogna sarà ancora più affascinante e renderà fantastica la diretta Barcellona Como…

BARCELLONA COMO IN DIRETTA STREAMING VIDEO TV

La diretta Barcellona Como in tv, per quanto riguarda naturalmente l’Italia, dovrebbe essere possibile sotto forma di diretta streaming video grazie al canale tematico della formazione lariana, cioè Como Tv.

PROBABILI FORMAZIONI BARCELLONA COMO

Naturalmente siamo davvero molto curiosi di scoprire anche tutte le informazioni sulle scelte degli allenatori nelle probabili formazioni per la diretta Barcellona Como. Notte a dir poco speciale per Cesc Fabregas, che sfiderà una grossa fetta del suo passato da calciatore schierando il Como secondo il modulo 4-3-3: il portiere è Butez, come nel finale della scorsa stagione; davanti a lui la linea a quattro con Vojvoda, Van der Brempt, Kempf e Valle; a centrocampo Baturina, Perrone e Nico Paz per una sorta di Clasico personale; infine in attacco il tridente con Addai, Douvikas prima punta e Diao.

Tanti nomi di lusso però naturalmente saranno presenti dall’altra parte, nel Barcellona di Hansi Flick. Per i catalani scegliamo il modulo 4-2-3-1 con il portiere García, mentre nella retroguardia blaugrana i titolari dovrebbero essere Koundé, Araujo, Cubarsí e Balde; tanta qualità nella coppia mediana con De Jong e Pedri; la qualità cresce ancora di più sulla trequarti, con la stella Lamine Yamal ma anche Dani Olmo e Raphinha; davanti infine una garanzia, il centravanti polacco Lewandowski.