Diretta/ Barcellona Dinamo Kiev (Champions League) streaming video tv: Barca lanciato

DIRETTA BARCELLONA DINAMO KIEV: KOEMAN NON VUOL FERMARSI!

Barcellona Dinamo Kiev, mercoledì 4 novembre 2020 alle ore 21.00 presso il Camp Nou di Barcellona, sarà una sfida valevole per la terza giornata della fase a gironi di Champions League. Il Barca sembra, dopo appena due partite disputate nella fase a gironi, già lanciato verso la conquista del primo posto in classifica, con il successo a Torino contro la Juventus che sembra aver messo già una forte ipoteca. Sarà fondamentale non perdere punti contro le due formazioni dell’Est nel girone: il 2-2 di Budapest ha sicuramente complicato il cammino della Dinamo Kiev, che sembra al momento destinata a giocarsi il terzo posto per la qualificazione in Europa League. Contro il Ferencvaros all’esordio la squadra di Koeman ha comunque imposto la legge del Camp Nou, anche se nella Liga dopo la sconfitta nel Clasico contro il Real Madrid è arrivato un altro pareggio non esaltante contro l’Alaves.

DIRETTA BARCELLONA DINAMO KIEV IN STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA DI CHAMPIONS

La diretta tv di Barcellona Dinamo Kiev sarà trasmessa in esclusiva sui canali di Sky Sport, che detiene i diritti per tutte le partite della Uefa Champions League 2020-2021. Di conseguenza sarà un match riservato agli abbonati, che potranno avvalersi anche del servizio di diretta streaming video che sarà garantito come sempre tramite Sky Go.

PROBABILI FORMAZIONI BARCELLONA DINAMO KIEV

Le probabili formazioni di Barcellona Dinamo Kiev, sfida che andrà in scena presso il Camp Nou di Barcellona. I padroni di casa saranno schierati dal tecnico Ronald Koeman con un 4-2-3-1: Neto; Dest, Araújo, Lenglet, Alba; Pjanić, De Jong: Dembélé, Messi, Fati: Griezmann. Gli ospiti guidati in panchina da Mircea Lucescu schiereranno questo undici dal primo minuto, con un 4-2-3-1 come modulo di partenza: Boyko; Kędziora, Zabarnyi, Popov, Karavaev; Sydorchuk, Shaparenko; Tsygankov, Buyalskiy, De Pena; Supryaha.

PRONOSTICO E QUOTE

