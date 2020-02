Diretta Barcellona Eibar/ Streaming video DAZN: blaugrana per il poker (Liga)

Barcellona Eibar, sabato 22 febbraio 2020 alle ore 16.00 presso il Camp Nou di Barcellona, sarà una sfida valevole per la venticinquesima giornata della Liga 2019-2020. Battendo il Getafe terzo in classifica il Barça ha accorciato le distanze con la vetta. I blaugrana infatti hanno ridotto da 3 a un solo punto la distanza rispetto al Real Madrid capolista, bloccato a sorpresa sul pari interno dal Celta Vigo. Dopo un periodo di crisi per Leo Messi e compagni il titolo nazionale sembra di nuovo possibile, andrà però confermato senza passi falsi a sorpresa contro un Eibar che dopo il ko contro l’Alaves si è di nuovo pericolosamente avvicinato alla zona retrocessione, con soli 3 punti di distacco dal terzultimo posto. Nel match d’andata i catalani sono passati in casa dei baschi con un rotondo 0-3, firmato dalle reti di Griezmann, Messi e Suarez. Il Barcellona ha vinto 10 precedenti su 11 da quando l’Eibar nel 2014 è salito nella massima serie, unico risultato utile per i baschi il 2-2 interno del 19 maggio scorso, ultima giornata della Liga 2018/19.

STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Barcellona Eibar non si potrà seguire sui canali in chiaro o a pagamento sul digitale terrestre o sul satellite. L’incontro sarà infatti trasmesso in esclusiva in diretta streaming video via internet per tutti gli abbonati DAZN, visibile collegandosi tramite pc al sito dazn.it, oppure con l’applicazione DAZN tramite smart tv o dispositivi mobili come tablet o smartphone, con il massimo campionato spagnolo tra le esclusive della piattaforma online.

PROBABILI FORMAZIONI BARCELLONA EIBAR

Le probabili formazioni di Barcellona Eibar che dovrebbero essere schierate dal 1′ dai due allenatori nella sfida in programma sabato 22 febbraio 2020 alle ore 16.00 presso il Camp Nou di Barcellona. Il Barcellona allenato da Quique Setien sceglierà il 4-3-3 come modulo di partenza con questa formazione schierata in campo: Ter Stegen; Junior Firpo, Pique, Umtiti, Semedo; De Jong, Busquets, Arthur; Fati, Griezmann, Messi. Risponderà l’Eibar guidato in panchina da Mendilibar disposto con un 4-2-3-1 con questi uomini in campo: Dmitrovic; Cote, Paulo, Burgos, Arbilla; Edu Expósito, Diop; Inui, Orellana, Pedro Leon; Sergi Enrich.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Queste le quote proposte dall’agenzie di scommesse Snai per chi vorrà puntare sul match tra Barcellona e Eibar. La vittoria della formazione di casa viene offerta a una quota di 1.20, mentre l’eventuale pareggio viene proposto a una quota di 7.00 e la vittoria in trasferta viene quotata a 12.00. Per chi scommetterà sul numero di gol realizzato nel complesso dalle due formazioni nel corso dell’incontro, la quota per l’over 2.5 viene fissata a 1.38, la quota per l’under 2.5 viene invece proposta a 2.85.



