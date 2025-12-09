Diretta Barcellona Eintracht, streaming, video e tv: quote e probabili formazioni dal Camp Nou per la sesta giornata di Champions League 2025/2026.

DIRETTA BARCELLONA EINTRACHT (RISULTATO FINALE 2-1): FERRAN TORRES VICINO AL TRIS!

Il Barcellona prova a chiudere definiticamwnte il match con due conclusioni di Ferran Torres, entrambe neutralizzate senza difficoltà da Zetterer. Nei cinque minuti di recupero non arrivano altri gol: i blaugrana difendono il 2-1 maturato grazie alla doppietta di Koundé, completando così la rimonta sul Francoforte che aveva chiuso in vantaggio di misura la prima frazione di gioco. (agg. di Fabio Belli)

DOVE POTER VEDERE LA DIRETTA BARCELLONA EINTRACHT: INFO STREAMING, VIDEO E TV

La diretta Barcellona Eintracht sarà anche in questo caso a disposizione per gli abbonati a Sky. Anche chi è iscritto a Now Tv potrà vedere la partita di Champions League in streaming sull’applicazione. La copertura televisiva dell’evento sarà invece offerta sui canali di Sky Sport.

I CATALANI LA RIBALTANO!

Flick cambia subito inserendo Rashford, e l’impatto è immediato: al 5’ l’attaccante serve un assist impeccabile per Koundé, che di testa firma l’1-1. Passano solo tre minuti e il Barcellona completa la rimonta ancora con Koundé, bravo a sfruttare il cross di Lamine Yamal, poi ammonito insieme a Gerard Martin. Al 17’ Raphinha sfiora il tris con un tiro dal limite, ma Zetterer, inizialmente fuori posizione, si distende e salva i tedeschi. (agg. di Fabio Belli)

FERMIN SFIORA IL PARI!

Al 26’ il Barcellona sfiora il pareggio con Fermín, che arriva al tiro in area ma trova la deviazione decisiva di un difensore. Due minuti dopo viene ammonito Knauff, mentre al 36’ Raphinha impegna ancora la retroguardia tedesca con un tiro dal limite. Nel recupero Skhiri ha la chance per il raddoppio dell’Eintracht, ma il suo destro termina alto di pochissimo. (agg. di Fabio Belli)

LA SBLOCCA KNAUFF!

Il Barcellona parte forte e al 5’ Lewandowski sfiora il gol, trovando però la risposta attenta di Zetterer. Lo stesso polacco segna al 10’, ma l’arbitro annulla per fuorigioco. I blaugrana insistono e al 14’ Martin tenta la soluzione dalla distanza, ancora neutralizzata dal portiere tedesco. Al 21’ è però l’Eintracht a colpire: Brown serve Knauff davanti alla porta e l’attaccante conclude con freddezza nell’angolino, portando gli ospiti sullo 0-1. (agg. di Fabio Belli)

SI GIOCA

Non serve tornare molto indietro nel tempo per trovare gli unici due precedenti ufficiali per la diretta Barcellona Eintracht, anche se in quel caso parlavamo di Europa League. Per la precisione parliamo dei quarti di finale dell’edizione 2021-2022, il Barcellona forse era la prima favorita per il trionfo finale, ma fu l’Eintracht Francoforte ad avere la meglio ed infine furono proprio i tedeschi a conquistare il trofeo in finale contro i Rangers Glasgow.

Il 7 aprile 2022 la partita d’andata vide un pareggio per 1-1 a Francoforte con i gol di Knauff e Torres, ma l’Eintracht fece l’impresa sette giorni più tardi, andando a vincere per 2-3 al Camp Nou di Barcellona con doppietta di Kostic e gol di Borré, per i blaugrana arrivarono troppo tardi i gol di Busquets e Depay che non poterono evitare la sconfitta e l’eliminazione. Ricordi quindi memorabili per i tedeschi e da riscattare invece per i catalani, un motivo in più per seguire con grande curiosità ciò che accadrà nella diretta Barcellona Eintracht! (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

BARCELLONA EINTRACHT, PRIMA GARA EUROPEA DOPO I LAVORI

Una big d’Europa riabbraccia la sua casa anche in Champions League nella diretta Barcellona Eintracht di martedì 9 dicembre 2025 alle ore 21:00. I catalani tornano appunto a giocare in questa competizione al Camp Nou, già ritrovato in campionato, dopo i lavori di ristrutturazione che li avevano costretti a traslocare all’Olimpico Lluìs Companys.

Entrambe le compagini impegnate questa sera nel sesto turno del torneo hanno in ogni caso la necessità di aggiungere punti preziosi al proprio bottino stagionale. I blaugrana sono al momento in diciottesima posizione con sette punti, insieme al Qarabag ed al Napoli, e quindi virtualmente qualificati ai sedicesimi di finale.

La squadra guidata in panchina dal tecnico Hans-Dieter Flick vuole però al contempo riscattarsi davanti al proprio pubblico dopo aver subito una brutta sconfitta per 3 a 0 in trasferta a Londra contro il Chelsea di mister Enzo Maresca nella scorsa giornata, provando così ad avvicinare le caselle utili per l’accesso diretto agli ottavi di finale.

I biancorossoneri sono invece al ventottesimo posto con soli quattro punti conquistati finora. Il 5 a 1 al Galatasaray della prima giornata sembra essere ormai lontano anni luce ed assume quasi i contorni di un ricordo sbiadito per i tedeschi avendo poi pareggiato soltanto per 0 a 0 contro il Napoli ed avendo perso oltretutto a loro volta perso per 3 a 0 contro l’Atalanta sul finire di novembre.

DIRETTA BARCELLONA EINTRACHT, LE PROBABILI FORMAZIONI

Le probabili formazioni della diretta Barcellona Eintracht: ormai classico 4-3-3 per gli uomini di mister Flick con in campo Joan Garcia, Koundé, Gerard Martin, Pau Cubarsí ed Alejandro Balde, Eric Garcia, Pedri e Dani Olmo, Lewandowski, Lamine Yamal, e Raphinha. Il modulo proposto dal tecnico Toppmoller per gli ospiti sarà invece il 4-2-3-1 con Zetterer, Collins, Theate, Koch e Brown, Chaibi e Dahoud, Doan, Knauff, Götze e Burkardt.

DIRETTA BARCELLONA EINTRACHT, LE QUOTE

Le quote di Sisal per l’esito finale della diretta Barcellona Eintracht ed il suo pronostico: i numeri suggeriti dai bookmakers rasentano il ridicolo ed infatti l’eventuale vittoria dei tedeschi verrebbe pagata addirittura a 17.00. I blaugrana dovrebbero far loro la posta in palio al 99% se si tiene conto che il segno uno è fissato a solo 1.15. Infine, persino il pareggio è una soluzione di difficile concretizzazione con l’x quotato a 8.50.