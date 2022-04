Diretta/ Barcellona Eintracht, streaming video tv: Xavi vs Glasner (Europa League)

DIRETTA BARCELLONA EINTRACHT: SPAGNOLI FAVORITI, MA…

Barcellona Eintracht Francoforte, in diretta giovedì 14 aprile 2022 alle ore 21.00 presso lo stadio Camp Nou di Barcellona sarà una sfida valevole per il ritorno dei quarti di finale di Europa League. C’è grande curiosità di sapere se la formazione di Xavi riuscirà a strappare il pass per le semifinali della coppa europea o se, a sorpresa, soccomberà di fronte le qualità della compagine tedesca guidata dall’austriaco Glasner.

La gara d’andata tra Barcellona Eintracht Francoforte è terminata 1-1: vantaggio dei rossoneri al 48’ con Knauff, pareggio blaugrana arrivato al 66’ con Ferran Torres, bravo a insaccare l’ottimo assist di de Jong. Questi 90’ saranno decisivi per il passaggio del turno e il Barca non potrà contare sul vantaggio del gol segnato in trasferta: ricordiamo che la regola è stata abolita a partire da questa edizione.

La diretta tv di Barcellona Eintracht è su Sky Sport: per questa stagione infatti l’Europa League si divide tra la televisione satellitare e la piattaforma DAZN, nel primo caso bisognerà essere abbonati al pacchetto Calcio per accedere alle immagini mentre nel secondo, come sempre, la visione sarà garantita (ai clienti) in diretta streaming video, e dunque utilizzando apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone. In alternativa, potrà essere sfruttata una smart tv che sia dotata di connessione a internet.

PROBABILI FORMAZIONI BARCELLONA EINTRACHT

Dopo aver presentato la diretta Barcellona Eintracht Francoforte, è giunto il momento di andare a scoprire le probabili formazioni della sfida che prenderà il via tra pochi minuti al Camp Nou. Partiamo dai padroni di casa, schierati da Xavi con il consueto 4-3-3. Tra i pali il tedesco ter Stegen, linea a quattro di difesa composta da Araujo, Pique, Garcia e Jordi Alba. Busquets agirà come sempre davanti alla difesa, affiancato dal talentino Pedri e dal giovane Gavi. In attacco, Torres e Adama Traorè ai fianchi di Aubameyang. Passiamo adesso alla formazione tedesca allenata da Glasner, schierata in campo con il 3-4-3. L’ex Psg Trapp tra i pali, difesa a tre composta da Hasebe, Hinterregger e N’Dicka. Sulle corsie esterne agiranno Knauff e Kostic, con Jakic e Sow in mezzo. In attacco, lo svedese Lindstrom e Kamad a sostegno di Borrè.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Andiamo adesso a conoscere le quote per le scommesse della diretta Barcellona Eintracht Francoforte. I principali bookmakers non hanno dubbi: la formazione di Xavi è nettamente favorita per la vittoria. Andiamo a conoscere le quotazioni dell’1-X-2 grazie all’agenzia Eurobet: la vittoria del Barcellona è data a 1,40, il pareggio è dato a 4,75, mentre il successo dell’Eintracht Francoforte paga 7,35 volte la posta. Previsto grande spettacolo al Camp Nou, come confermato dalle quote di Under 2,5 e Over 2,5 rispettivamente a 2,20 e 1,60. Segneranno entrambe le squadre? C’è grande equilibrio nelle quote: il Gol è a 1,83, mentre il No Gol è a 1,87.

