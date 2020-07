Diretta Barcellona Espanyol/ Streaming video DAZN: derby da vincere per Setién (Liga)

Barcellona Espanyol si gioca alle ore 22:00 di mercoledì 8 luglio, presso un Camp Nou deserto a causa degli effetti della pandemia da Coronavirus: il derby della città catalana va in scena per la 35^ giornata della Liga 2019-2020. I blaugrana si sono ripresi schiantando il Villarreal domenica sera, ma ormai sembra essere tardi: i tre pareggi consecutivi raccolti in precedenza hanno permesso al Real Madrid di volare a +4 in classifica e, quando ormai mancano quattro turni per chiudere il campionato spagnolo, i blancos hanno in tasca un titolo che ad un certo punto era sembrato improbabile. Sarebbe un fallimento per Quique Setién che, aspettando la Champions League, vede la sua panchina sempre più calda per la prossima stagione; obbligatorio questa sera battere un Espanyol mestamente ultimo in classifica e ormai retrocesso in Segunda Division, dunque il tema nella diretta di Barcellona Espanyol sarà abbastanza chiaro e ora noi, aspettando che le due squadre facciano il loro ingresso sul terreno di gioco, possiamo valutare quali saranno le scelte da parte dei due allenatori leggendo in maniera più approfondita le probabili formazioni del derby.

Come sempre per la Liga, la diretta tv di Barcellona Espanyol sarà trasmessa sul canale DAZN1: un appuntamento al numero 209 del decoder di Sky, infatti anche gli abbonati alla televisione satellitare potranno assistere alla partita del campionato spagnolo senza che siano clienti DAZN. Questi ultimi avranno la possibilità di seguire le immagini dal Camp Nou in diretta streaming video, attivando la loro applicazione su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone o in alternativa utilizzare una smart tv che sia dotata di connessione a internet.

Per il derby Barcellona Espanyol, Quique Setién potrebbe dare spazio a qualche seconda linea; in porta vedremo ter Stegen, poi ballottaggio Lenglet-Umtiti per il ruolo di centrale al fianco di Piqué mentre Nélson Semedo e Jordi Alba (o Junior Firpo) dovrebbero essere i terzini. A centrocampo pronti a rivedere Frenkie De Jong come vero regista della squadra; Sergio Busquets farà il perno davanti alla difesa, sull’altra mezzala il testa a testa riguarda soprattutto Arturo Vidal e il giovane Riqui Puig. Davanti, possibile spazio per Ansu Fati; come lui Griezmann ha segnato domenica e dunque uno dei due sarà titolare, con Leo Messi e Luis Suarez possibili titolari ancora una volta.

L’Espanyol di Daniel Villahermosa dovrebbe giocarsela con il 4-4-2: Diego Lopez il portiere, Javi Lopez e Pedrosa sugli esterni difensivi mentre i centrali saranno Espinosa e Cabrera. Davanti a loro la cerniera mediana con la possibilità di vedere ancora Roca e David Lopez nel settore nevralgico, sugli esterni invece a dare supporto ai due attaccanti dovrebbero essere Melendo (o Darder) e Embarba che si gioca il posto con Matias Vargas, la coppia offensiva dovrebbe essere formata da De Tomas e Lei Wu ma attenzione anche a Campuzano, che potrebbe avere una maglia dal primo minuto.

Ovviamente l’agenzia Snai sancisce che in Barcellona Espanyol i blaugrana sono clamorosamente favoriti: il segno 1 per la loro vittoria vi permetterebbe infatti di guadagnare una somma corrispondente a 1,16 volte quanto puntato, altissimo invece il valore per il segno 2 – successo dei biancazzurri – che porta in dote ben 18,00 volte la giocata con questo bookmaker. Il pareggio, eventualità regolata dal segno X, ha invece un valore che ammonta a 7,50 volte la cifra che avrete deciso di mettere sul piatto.

