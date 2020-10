Diretta Barcellona Ferencvaros/ Streaming video tv Champions League: a senso unico?

DIRETTA BARCELLONA FERENCVAROS: PER KOEMAN DEBUTTO SUL VELLUTO

Barcellona Ferencvaros, diretta dall’arbitro Sandro Scharer presso lo stadio Camp Nou di Barcellona, si gioca per la prima giornata del girone G della Champions League 2020-2021 alle ore 21.00 di questa sera, martedì 20 ottobre 2020. Riecco dunque la Champions League, che comincia in ritardo il proprio cammino nel tabellone principale causa Covid. La diretta di Barcellona Ferencvaros sembra sulla carta una partita dall’esito scontato tra il colosso catalano e i campioni d’Ungheria, protagonisti già di un lungo cammino nella fase preliminare per arrivare fin qui. Il Barcellona logicamente è chiamato fin da subito a confermare il ruolo di grande favorita del girone al pari della Juventus: sulla carta la lotta dovrebbe essere solo per il primato, con il Ferencvaros che cercherà invece di contendere il terzo posto alla Dinamo Kiev. Fin qui la teoria, poi però c’è la pratica: il Barcellona ha la pressione di non poter sbagliare dopo il tracollo contro il Bayern nei quarti della scorsa edizione, il Ferencvaros non ha nulla da perdere e potrebbe trarre vantaggio da un Camp Nou vuoto. Francamente un esito diverso dalla vittoria blaugrana sarebbe clamoroso: potranno avvenire colpi di scena?

DIRETTA BARCELLONA FERENCVAROS IN STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA PARTITA DI CHAMPIONS

La diretta tv di Barcellona Ferencvaros sarà trasmessa in esclusiva sui canali di Sky Sport, che detiene i diritti per tutte le partite della Uefa Champions League 2020-2021. Di conseguenza sarà un match riservato agli abbonati, che potranno avvalersi anche del servizio di diretta streaming video che sarà garantito come sempre tramite Sky Go.

PROBABILI FORMAZIONI BARCELLONA FERENCVAROS

Cosa ci potrebbero dire le probabili formazioni di Barcellona Ferencvaros? Basta leggere i nomi per capire l’enorme differenza fra le rose a disposizione dei due allenatori Koeman e Rebrov. Il Barcellona con il suo 4-2-3-1 dovrebbe schierare titolari Neto in porta; difesa a quattro con Sergi Roberto, Piquet, Lenglet e Jordi Alba da destra a sinistra; in mediana la coppia formata da Busquets e De Jong; infine l’attacco, con Coutinho, Griezmann e Ansu Fati in appoggio naturalmente a Messi. Il Ferencvaros dovrebbe rispondere con lo stesso modulo, ma cambia evidentemente la qualità degli interpreti del 4-2-3-1 ungherese: Dibusz in porta, protetto da Lovremcsics, Blazic, Dvali e Ladouni in difesa; nel cuore del centrocampo ecco Heister e Kharatin, mentre sulla trequarti agiranno Zubkov, Isael e Uzuni a sostegno di Nguen.

PRONOSTICO E QUOTE

Infine, uno sguardo al pronostico di Barcellona Ferencvaros secondo le quote offerte dall’agenzia Snai. I padroni di casa catalani partono nettamente favoriti e infatti il segno 1 è quotato a 1,08, mentre poi si sale già a quota 12 per il segno X in caso di pareggio e fino a ben 22 volte la posta in palio in caso di successo del Ferencvaros per chi avrà puntato sul segno 2.



© RIPRODUZIONE RISERVATA