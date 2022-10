Diretta/ Barcellona Inter Primavera, streaming video: trasferta ostica (Youth League)

DIRETTA BARCELLONA INTER PRIMAVERA: PADRONI DI CASA FAVORITI!

Diretta Barcellona Inter Primavera, in programma alle ore 16.00 di mercoledì 12 ottobre 2022 all’Estadi Johan Cruyff di Barcellona, sarà una sfida valida per la quarta giornata del gruppo C di Youth League 2022-2023. Una gara importante per il destino del girone, con i nerazzurri a caccia di riscatto dopo la brutale sconfitta patita otto giorni fa.

PROBABILI FORMAZIONI BARCELLONA INTER/ Quote, il "solito" ballottaggio per Inzaghi

Nell’ultimo turno, infatti, il Barcellona si è imposto 1-6 sull’Inter Primavera allo stadio Breda di Sesto San Giovanni. Una Caporetto incredibile per la formazione di Chivu, ancora in piena corsa per la qualificazione: i nerazzurri sono a quota 4 punti, secondi e davanti a Plzen (3) e Bayern (2). Blaugrana in vetta a quota 7.

Pronostico Barcellona Inter/ Mazzola: "Inzaghi, fai come Mourinho!" (esclusiva)

BARCELLONA INTER PRIMAVERA DIRETTA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Barcellona Inter Primavera in esclusiva agli abbonati, che potranno come sempre utilizzare l’applicazione Sky Go (senza costi aggiuntivi) per la diretta streaming video di Barcellona Inter Primavera, attivando questo servizio su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone e semplicemente inserendo i dati del proprio abbonamento.

PROBABILI FORMAZIONI BARCELLONA INTER PRIMAVERA

Qualche nodo da sciogliere in vista della diretta Barcellona Inter Primavera, andiamo a scoprire le probabili formazioni del match che prenderà il via tra poco. Partiamo dai blaugrana, schierati con il consueto 4-3-3: Astralaga, Fort, Fernandez, Riad, Valle Gomez, Garrido, Hernandez, Hernandez, Akhomach, Barbera, Alarcon. Passiamo adesso al Biscione, Chivu pronto a proporre il 3-5-2: Calligaris, Martini, Fontanarosa, Stabile, Owusu, Andersen, Bonavita, Kamate, Pelamatti, Esposito, Curatolo.

Probabili formazioni Barcellona Inter/ Diretta tv, al Camp Nou senza Lukaku e Correa

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Le quote per le scommesse della diretta Barcellona Inter Primavera vedono nettamente favorita la formazione catalana. Prendiamo come riferimento le quotazioni dei bookmakers di Eurobet: la vittoria del Barcellona è a 1,21, il pareggio è a 5,60, mentre la vittoria dell’Inter paga 8,00 volte la posta. Secondo gli analisti sarà una gara ricca di reti: l’Under 2,5 è a 2,65, mentre l’Over 2,5 è a 1,37. Infine le quote di Gol e No Gol, rispettivamente a 1,68 e 1,95.











© RIPRODUZIONE RISERVATA