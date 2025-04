DIRETTA BARCELLONA INTER, NERAZZURRI IN MISSIONE

La diretta Barcellona Inter chiuderà il primo round delle semifinali di Champions League. C’è tanta attesa per questa sfida, in programma mercoledì 30 aprile 2025 alle ore 21:00, con i catalani che ospiteranno i nerazzurri.

Il Barcellona è reduce dalla clamorosa finale di Copa del Rey, terminata 3-2 ai supplementari in favore proprio dei blagurana contro il Real Madrid dopo essersi trovati 2-1 fino agli ultimi minuti dei tempi regolamentari.

L’Inter non può dire di star vivendo un periodo altrettanto felice poiché nel giro di pochi giorni ha perso la vetta della classifica di Serie A, complici le sconfitte contro Bologna e Roma, e il sogno Triplete essendo stata eliminata dal Milan in Coppa Italia.

DOVE VEDERE DIRETTA BARCELLONA INTER, STREAMING VIDEO

Ottime notizie per quanto riguarda dove vedere la diretta Barcellona Inter. La sfida infatti potrà essere vista comodamente in chiaro su Nove così come su Sky con abbonamento. La diretta streaming o sul sito di Nove o su Sky Go.

LE PROBABILI FORMAZIONI BARCELLONA INTER

Il Barcellona si disporrà secondo il modulo 4-2-3-1. Tra i pali Ter Stegen, difeso dal quartetto Kounde, Cubarsì, Araujo e Martin. In mediana il duo Gavi-Pedri con Yamal, Dani Olmo e Raphinha a comporre la trequarti dietro a Ferran Torres.

L’Inter replica col 3-5-2: Sommer in porta, pacchetto arretrato composto da Pavard, Acerbi e Bastoni. Agiranno da esterni Dumfries e Dimarco con Barella, Calhanoglu e Mkhitaryan nella zona nevralgica del campo. Davanti Lautaro e Thuram.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE BARCELLONA INTER

La vittoria del Barcellona è quotata 1.65 contro i 4.75 del 2 fisso per l’Inter e i 4.20 del pareggio. Gol e No Gol rispettivamente a 1.62 e 2.20.

