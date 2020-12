Diretta/ Barcellona Juventus (Champions League) streaming video e tv: per la vetta

DIRETTA BARCELLONA JUVENTUS: SPAREGGIO TRA BIG!

Barcellona Juventus, in diretta dal Camp Nou di Barcellona, in programma martedì 8 dicembre 2020 alle ore 21.00, sarà una sfida valevole per la sesta giornata della fase a gironi della UEFA Champions League 2020/21. Si ritrovano di fronte Leo Messi e Cristiano Ronaldo, che per anni e anni hanno animato la sfida del “Clasico” nella Liga spagnola, prima del passaggio di CR7 in bianconero. Entrambe le squadre sono già matematicamente qualificate agli ottavi di finale di questa Champions League, in gioco c’è soltanto il primo posto col Barcellona che, con 3 punti di vantaggio in classifica e lo 0-2 dell’andata a Torino, può considerarsi estremamente favorito per il primato. Ai blaugrana basterà non perdere con 3 reti di scarto, oppure con 2 se la Juventus segnerà almeno 3 gol. Con l’1-3 sarebbe prima la squadra di Pirlo che ha conquistato sabato scorso un’emozionante vittoria nel derby, un 2-1 all’ultimo minuto con gol di Bonucci, estremamente importante per la classifica. Il Barca nella Liga è invece caduto a sorpresa contro il Cadice, in un inizio di campionato senza la giusta continuità per Messi e compagni.

DIRETTA BARCELLONA JUVENTUS IN STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA DI CHAMPIONS

La diretta tv di Barcellona Juventus sarà disponibile anche in chiaro per tutti su Canale 5 oltre che sui canali sportivi di Sky, che trasmette tutte le partite di Champions League. Una ottima notizia per tifosi e appassionati, inoltre in questo modo raddoppierà anche la diretta streaming video, perché il servizio offerto a tutti da Mediaset Play andrà ad aggiungersi a quello di Sky Go, riservato però ai soli abbonati.

PROBABILI FORMAZIONI BARCELLONA JUVENTUS

Le probabili formazioni di Barcellona Juventus, sfida che andrà in scena presso il Camp Nou di Barcellona. I padroni di casa saranno schierati dal tecnico Ronald Koeman con un 4-2-3-1: Ter Stegen; Dest, Araújo, Lenglet, Alba; Pjanić, De Jong; Messi, Griezmann, Pedri; Braithwaite. Gli ospiti guidati in panchina da Andrea Pirlo schiereranno questo undici dal primo minuto, con un 4-4-2 come modulo di partenza: Szczęsny; Cuadrado, Bonucci, De Ligt, Alex Sandro; Chiesa, Arthur, McKennie, Ramsey; Morata, Cristiano Ronaldo.

QUOTE E PRONOSTICO

Per quanto riguarda le quote fissare le le scommesse sul match di UEFA Champions League tra Barcellona e Juventus queste sono le quote offerte dall’agenzia di scommesse Snai. Per quanto riguarda la vittoria interna, la quota proposta è di 2.10, per il segno X con l’eventuale pareggio la scommessa paga 3.60 volte la posta, mentre l’eventuale affermazione esterna viene offerta a una quota di 3.30.



© RIPRODUZIONE RISERVATA