Diretta Barcellona Juventus Donne/ Streaming video e tv: bianconere per il riscatto

Barcellona Juventus donne, diretta dall’arbitro svizzero Esther Staubli, è la partita in programma oggi mercoledi 25 settembre 2019, tra le mura del Johan Cruyff Stadium di Sant Joan Despì, con fischio d’inizio già fissato per le ore 18,30. Ecco la grande occasione di riscatto per le ragazze di Rita Guarino: con la diretta Barcellona Juventus Donne infatti le bianconere hanno ancora la possibilità di riaffermarsi contro il colosso blaugrana e ottenere il passaggio del turno in questi bollenti sedicesimi di finale della Champions league femminile. Certo l’impresa non sarà affatto facile, tenuto conto che il Barcellona poi parte dal 2-0 firmato nella partita di andata: siamo in terra delle spagnole, finaliste della precedente edizione della manifestazione Uefa, ma la Juventus ha dimostrato anche questa estate di stare molto bene.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Barcellona Juventus donne viene trasmessa sulla televisione satellitare: il canale è Sky Sport Football che trovate al numero 203 del decoder, e tutti gli abbonati potranno seguire questa partita della Champions League femminile anche su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone, in diretta streaming video grazie all’applicazione Sky Go che è attivabile senza costi aggiuntivi.

DIRETTA BARCELLONA JUVENTUS DONNE: LE PROBABILI FORMAZIONI

Per combattere il colosso bluagrana in questo match valido per il ritorno dei sedicesimi di finale di Champions League, ecco che Rita Guarino potrebbe riproporre gran parte dell’11 che abbiamo visto solo pochi giorni fa al Moccagatta. Per le probabili formazioni della diretta Barcellona Juventus donne quindi il tecnico delle bianconere dovrebbe di nuovo puntare sul 4-3-3, dove ovviamente tra i pali la certezza è il portiere della nazionale italiana Laura Giuliani. Di fronte ecco che non mancheranno Sembrant e Gama, con Boattin e una tra Hyyrynen e Sikora adibite in corsia. Per la mediana il punto di riferimento della Vecchia Signora è Aurora Galli, che avrà al fianco Caruso e Rosucci: tridente poi già completato con Cernoia, Girelli e Staskova, pur con Aluko a disposizione dalla panca. Per 11 del Barcellona di Cortes occhio all’assenza annunciata per squalifica di Mapi: nel 3-5-2 comunque in difesa non mancheranno Torrejon e Van der Gragt, mentre per la mediana di fanno avanti dal primi minuto Hansen, Hamraoui, Guijarro, Alexia e Sanchez. Sono poi maglie con fermate anche nell’attacco delle spagnole, con Mariona e Jennifer Hermoso.



