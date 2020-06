Diretta Barcellona Leganes/ Streaming video DAZN: passeggiata blaugrana? (Liga)

Barcellona Leganes si gioca alle ore 22:00 di martedì 16 giugno: primo turno infrasettimanale della Liga 2019-2020 da quando è ripreso il campionato, ma dopo la pandemia da Coronavirus questa 29^ giornata a metà settimana sarà una consuetudine. Bisogna infatti lasciare spazio alle coppe europee, discorso che interessa direttamente il Barcellona che deve ancora superare gli ottavi di Champions League (contro il Napoli) e vuole farsi trovare pronto; nel frattempo ovviamente i blaugrana hanno in sospeso la questione della Liga da vincere, hanno tenuto a distanza il Real Madrid con il 4-0 di Mallorca alla ripartenza ma sanno bene di non potersi permettere passi falsi. Non contro una squadra come il Leganes almeno: i biancoblu hanno ripreso la loro marcia nella Liga perdendo in casa contro il Valladolid, sconfitta sanguinosa che li ha lasciati al penultimo posto in classifica (anzi ultimo, in compagnia dell’Espanyol). La salvezza è a soli 3 punti di distanza, ma chiaramente bisognerà anche sperare in passi falsi delle altre – tra cui lo stesso Mallorca e il Celta Vigo, due nobili decadute. Ora, mentre attendiamo che la diretta di Barcellona Leganes prenda il via, vediamo in che modo i due allenatori potrebbero disporre le loro squadre sul terreno di gioco del Camp Nou, analizzando in maniera più approfondita le probabili formazioni della partita.

La diretta tv di Barcellona Leganes è disponibile sul canale DAZN1: riservata agli abbonati della piattaforma ma anche a quelli della televisione satellitare, che avranno appunto a disposizione il numero 209 del loro decoder di Sky. L’alternativa per assistere a questa partita, per tutti i clienti DAZN, è ovviamente quella della diretta streaming video: il servizio può essere attivato su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone, oppure su una smart tv che sia dotata di connessione a internet.

Visti gli impegni ravvicinati e l’avversario abbordabile, per Barcellona Leganes Quique Setién dovrebbe cambiare rispetto a Mallorca. È tornato Luis Suarez che si candida ad una maglia nel tridente offensivo, a lasciargli spazio potrebbe essere Braithwaite ma scalpita anche il giovanissimo Ansu Fati, possibile turno di riposo (almeno inizialmente) per Messi e dunque campo per Griezmann, che deve ritrovare fiducia. A centrocampo si apre la staffetta tra Arturo Vidal e Arthur Melo, quasi certo del posto Sergio Busquets mentre Frenkie De Jong è insidiato da Rakitic, con Sergi Roberto diviso tra il ruolo di terzino destro (in ballottaggio con Nélson Semedo) e quello di mezzala. Piqué e Umtiti si dispongono davanti a ter Stegen, a sinistra potrebbe giocare Junior Firpo. Il Leganes di Javier Aguirre gioca invece con il 4-4-1-1: in appoggio al centravanti, che potrebbe essere Miguel Angel Guerrero, ci sarà Oscar Rodriguez mentre alle spalle di questi due giocatori avremo una linea di centrocampo con Mesa e Amadou a formare il pacchetto centrale, Rosales (favorito su Avilés) che si muove sulla corsia destra e Kévin Rodrigues – o Bryan Gil – spostato invece sulla fascia mancina. In difesa Omeruo e Awaziem sono i due centrali che si dispongono a protezione del portiere Cuéllar; Bustinza a destra e Jonathan Silva saranno invece i terzini.

Per un pronostico su Barcellona Leganes abbiamo a disposizione le quote fornite dall’agenzia Snai, e ovviamente i blaugrana sono largamente favoriti. Il segno 1 per la loro vittoria vi permetterebbe infatti di portare a casa solo 1,16 volte quello che avrete deciso di mettere sul piatto, mentre il segno 2 che regola il successo esterno ha un valore di ben 16,00 volte la puntata. Il segno X è quello sul quale dovrete puntare per il pareggio: in questo caso guadagnereste 7,75 volte la cifra giocata con questo bookmaker.



