Diretta Barcellona Levante/ Streaming video DAZN: sarà riscatto blaugrana? (Liga)

Barcellona Levante, diretta dall’arbitro Adrian Cordero Vega, domenica 2 febbraio 2020 alle ore 21.00 presso il Camp Nou di Barcellona, sarà una sfida valevole per la ventiduesima giornata della Liga spagnola. L’arrivo di Setien in panchina non ha regalato la scossa sperata a un Barcellona che nell’ultimo match a Valencia è incappato nella sua quarta sconfitta stagionale in campionato. Un ko che ha costretto i catalani a ritrovarsi staccati di 3 punti dalla vetta ora occupata in solitario dal Real Madrid. Servirà un segnale da lanciare contro un Levante sempre tranquillo, a +9 dalla zona retrocessione, ma reduce da 3 sconfitte consecutive subite nella Liga contro Atletico Madrid, Alaves e Osasuna. All‘andata inoltre i valenciani hanno ottenuto una storica affermazione interna contro il Barca, 3-1 con le reti di Campana, Mayoral e Radoja che rimontarono l’iniziale vantaggio di Messi su rigore. Al Camp Nou però il Barcellona ha una tradizione schiacciante sul Levante, con 14 precedenti su 14 vinti dal 2004 ad oggi in gare ufficiali disputate tra Liga e Copa del Rey, con 47 gol realizzati dai Blaugrana e solo 6 dagli ospiti.

STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Barcellona Levante non sarà trasmessa sui canali televisivi in chiaro o a pagamento sul digitale terrestre o sul satellite, bensì in esclusiva in diretta streaming video via internet per tutti gli abbonati DAZN. Si potrà vedere infatti la partita con una connessione collegandosi tramite pc sul sito dazn.it, oppure utilizzando una smart tv oppure dispositivi mobili come un tablet oppure uno smartphone, scaricando l’applicazione ufficiale DAZN.

PROBABILI FORMAZIONI BARCELLONA LEVANTE

Le probabili formazioni che dovrebbero scendere in campo in Barcellona Levante, domenica 2 febbraio 2020 alle ore 21.00 presso il Camp Nou di Barcellona, sfida valevole per la ventiduesima giornata della Liga spagnola. Il Barcellona allenato da Setien dovrebbe scegliere il 4-3-3 come modulo di partenza con questo undici titolare schierato in campo:ter Stegen; Alba, Pique, Umtiti, Roberto; De Jong, Busquets, Arthur; Griezmann, Messi, Ansu Fati. Il Levante guidato in panchina da Lopez sarà chiamato a rispondere con un 4-4-2 così disposto sul rettangolo verde: Aitor Fernandez; Toño García, Postigo, Vezo, Miramon; Morales, Campana, Radoja, Gonzalo Melero; Mayoral, Roger.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi scommetterà sulla sfida tra Barcellona e Levante, l’agenzia Snai propone la quota per la vittoria interna a 1.10, mentre l’eventuale quota per il pareggio viene proposta a 11.00 e la quota per l’affermazione esterna viene fissata a 19.00. Per quanto riguarda invece il numero di gol complessivamente realizzati nel corso dei 90′ della partita, l’over 2.5 viene proposto a una quota di 1.70 mentre l’under 2.5 viene offerto a una quota di 2.10.



