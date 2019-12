Diretta Barcellona Maiorca/ Streaming video DAZN: i blaugrana cercano la fuga

Barcellona Maiorca, diretta dall’arbitro Jose Luis Munuera Montero, sabato 7 dicembre 2019 alle ore 21.00 presso l’Estadio Camp Nou di Barcellona, sarà una sfida valevole per la sedicesima giornata della Liga spagnola. Padroni di casa reduci dall‘esaltante vittoria sul campo dell’Atletico Madrid firmata Leo Messi. I catalani con questo risultato si sono staccati in testa col Real Madrid (dovendo ancora recuperare il Clasico) col solo Siviglia a tallonarli ad un punto, pur con una partita disputata in più. E Messi lunedì sera è stato incoronato per l’ennesima volta con il sesto Pallone d’Oro della sua carriera, che la Pulce spera possa essere il preludio per tornare protagonista anche in Champions League dopo le beffarde eliminazioni delle ultime due stagioni, con le rimonte subite contro Roma e Liverpool. Difficile il compito per il Maiorca che ha perso 3 delle ultime 4 sfide disputate nella Liga, cadendo anche in casa nell’ultimo match contro il Betis Siviglia. La squadra di Moreno è appena un punto sopra la zona retrocessione ma pare difficile chiedere al Maiorca di fare punti proprio al Camp Nou, dove dal 25 agosto ad oggi il Barcellona ha vinto tutti gli incontri ufficiali tra Liga e Champions League, fatta eccezione per il pari a reti bianche contro lo Slavia Praga.

STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Barcellona Maiorca, match previsto sabato 7 dicembre 2019 alle ore 21.00 e che si disputerà presso l’Estadio Camp Nou di Barcellona, non sarà trasmessa sui canali in chiaro sul digitale terrestre né sui canali pay sul satellite. Il match sarà trasmesso in esclusiva in diretta streaming video via internet per tutti gli abbonati DAZN. Si potrà vedere infatti la partita con una connessione collegandosi tramite pc sul sito dazn.it., oppure utilizzando una smart tv oppure dispositivi mobili come un tablet oppure uno smartphone, scaricando l’applicazione ufficiale DAZN, broadcaster ufficiale per la stagione 2019/20 per il campionato spagnolo, con una selezione di partite trasmessa anche sul canale dedicato su Sky.

PROBABILI FORMAZIONI BARCELLONA MAIORCA

Andiamo a scoprire quali dovrebbero essere le probabili formazioni chiamate a scendere in campo in Barcellona Maiorca, sabato 7 dicembre 2019 presso l’Estadio Camp Nou di Barcellona, sfida valevole per la sedicesima giornata della Liga spagnola. Il Barcellona allenato da Ernesto Valverde schiererà il 4-3-3 come modulo di partenza, con questo undici titolare disposto in campo: Ter Stegen, Roberto, Piqué, Lenglet, Junior, Arthur, Rakitic, De Jong, Messi, Suarez, Griezmann. A disposizione, pronti a subentrare dalla panchina: Neto, Alena, Fati, Perez, Umtiti, Vidal, Wague. Risponderà il Maiorca guidato in panchina da Moreno, che opterà su un 4-3-3 come schieramento tattico, con questa formazione dal primo minuto: Reina, Gamez Lopez, Valjent, Raillo, Sastre, Kubo, Baba Mohammed, Sevilla, Febas, Budimir, Rodriguez. Siederanno in panchina: Fabricio, Campos, Chavarria, Junior, Prats, Sene.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi scommetterà sul match, ecco le quote fissate dall’agenzia SNAI. La vittoria interna viene proposta ad una quota di 1.12, l’eventuale pareggio viene offerto ad una quota di 8.50, mentre il successo in trasferta viene quotato 17.00. Per chi invece scommetterà sul numero di gol complessivamente realizzati nel corso della partita, la quota per l’over 2.5 viene proposta a 1.35, mentre la quota dell’under 2.5 viene offerta a 3.20.



