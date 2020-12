Diretta Barcellona Milano/ Streaming video tv: big match al Palau! (Eurolega)

DIRETTA BARCELLONA MILANO: OLIMPIA AL PALAU BLAUGRANA

Barcellona Milano, che sarà diretta dagli arbitri Robert Lottermoser, Olegs Latisevs e Gytis Vilius, si gioca alle ore 21:00 di venerdì 11 dicembre presso il Palau Blaugrana: siamo arrivati alla 13^ giornata di basket Eurolega 2020-2021, ci avviciniamo a grandi passi alla conclusione del girone di andata e questo è un big match nel quale l’Olimpia testerà le sue ambizioni di playoff ma anche di titolo. Il Barcellona, dopo stagioni difficili, ha svoltato grazie al budget e al progetto: già l’anno scorso si era qualificata per i quarti ed era una delle migliori squadre del lotto ma il lockdown ha cancellato tutto, oggi procede in testa al gruppo – entrando in questa giornata aveva un record di 9-3, come il Cska Mosca – e la recente sconfitta interna contro l’Olympiacos non cambia la forza di una squadra destinata ad arrivare quantomeno alla Final Four.

L’Olimpia però sta bene, e lo ha dimostrato martedì vincendo di autorità sul campo del Khimki; vedremo allora come andranno le cose nella diretta di Barcellona Milano, aspettandone la palla a due possiamo provare a fare qualche valutazione circa i temi principali del match.

BARCELLONA MILANO IN DIRETTA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

Salvo variazioni di palinsesto, che riguarderebbero il canale satellitare Eurosport 2, la diretta tv di Barcellona Milano non sarà disponibile; l’appuntamento fisso per gli appassionati è sulla piattaforma Eurosport Player, alla quale bisogna essere abbonati e che fornisce tutte le partite di Eurolega con il servizio di diretta streaming video. Ricordiamo inoltre che sul sito ufficiale www.euroleague.net troverete tutte le informazioni utili sul torneo – classifica e contenuti multimediali – e sul match di questa sera, dal tabellino play-by-play alle statistiche dei giocatori impegnati sul parquet.

DIRETTA BARCELLONA MILANO: RISULTATI E CONTESTO

La diretta di Barcellona Milano ci presenta un big match: anche i blaugrana, come l’Olimpia, hanno avuto un brutto approccio al girone unico di Eurolega e nelle prime stagioni non sono riusciti a prendersi i playoff, pagando una transizione nel roster. Già dall’anno scorso tuttavia hanno saputo rinascere, con grandi investimenti: l’arrivo di Nikola Mirotic soprattutto, ma anche quelli di Adam Hanga, Thomas Heurtel e Brandon Davies – tutti confermati – ai quali si è unito il re degli assist Nick Calathes, una grande addizione. Il tutto sotto la guida di Sarunas Jasikevicius, che da queste parti ha vinto un’Eurolega come giocatore ma anche da coach, sulla panchina dello Zalgiris Kaunas, ha dimostrato tutto il suo valore. Per una volta però Milano può rivaleggiare in profondità e qualità del roster con le big del basket europeo: le ultime prestazioni sono state assolutamente incoraggianti e ci hanno mostrato come il gruppo affidato nuovamente a Ettore Messina sia pronto finalmente per giocare i playoff, a quel punto poi potrebbe succedere davvero di tutto. Accomodiamoci dunque ad assistere a quello che speriamo sia un grande spettacolo, le premesse ci sono eccome…

