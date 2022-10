DIRETTA BARCELLONA MILANO/ Video streaming tv: focus sui nuovi blaugrana

DIRETTA BARCELLONA MILANO: I NUOVI BLAUGRANA

La diretta di Barcellona Milano ci porta a parlare ovviamente dei nuovi blaugrana: affidati nuovamente a Sarunas Jasikevicius, che ha vinto la Liga e due volte la Copa del Rey oltre ad averli riportati in finale di Eurolega (vinta con il Barcellona quando era un giocatore), hanno confermato buona parte del roster che ha centrato la seconda Final Four consecutiva: a dare l’addio, oltre a Brandon Davies che ora gioca proprio a Milano, è stato soprattutto Nick Calathes – andato al Fenerbahçe – che però tutto sommato è stato ben sostituito dal ritorno di Tomas Satoransky, con il progetto di dare al ceco minuti da guardia per sviluppare la crescita di Rokas Jokubaitis, playmaker lituano già protagonista l’anno scorso.

Non indifferenti sono state poi le firme di due che l’Eurolega la conoscono alla perfezione, e l’hanno anche vinta insieme, con il Fenerbahçe: Nikola Kalinic, alla round serbo che era alla Stella Rossa, e il centro Jan Vesely che con Satoransky ha ovviamente una connessione speciale che deriva dall’esperienza in nazionale. Ha un ruolo al momento più marginale Cory Higgins, mentre sta diventando sempre più leader l’argentino Nicolas Laprovittola; nel mentre si aspetta il ritorno di Nikola Mirotic, con il quale questo Barcellona potrà nuovamente puntare a vincere l’Eurolega. (agg. di Claudio Franceschini)

DIRETTA BARCELLONA MILANO STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Barcellona Milano sarà affidata alla televisione satellitare: come ormai sappiamo le grandi partite di Eurolega sono appannaggio di questa emittente, pertanto la visione per questa sera sarà riservata in esclusiva agli abbonati. Come sempre, ci sarà la possibilità di assistere al match in diretta streaming video, attivando senza costi aggiuntivi l’applicazione Sky Go su dispositivi come PC, tablet e smartphone; inoltre sul sito euroleaguebasketball.net/euroleague troverete tutte le informazioni utili, come il tabellino play-by-play e il boxscore aggiornati in tempo reale.

SUPER SFIDA PER L’OLIMPIA!

Barcellona Milano è in diretta dal Palau Blaugrana, alle ore 20.30 di venerdì 28 ottobre: sfida scintillante nella 5^ giornata di basket Eurolega 2022-2023, una grande classica che torna a farci compagnia e che è sicuramente importante per l’Olimpia, anche se chiaramente siamo solo all’inizio del percorso. Domenica Milano ha perso la sua prima partita in campionato, battuta al Taliercio da Venezia; il record è lo stesso dell’Eurolega, tre vittorie e una sconfitta con il ko europeo che è maturato contro l’Alba Berlino, dunque un successo in più del Barcellona che invece è già caduto due volte nel torneo.

L’Olimpia ha superato egregiamente la settimana con turno doppio, vincendo in trasferta contro Partizan e Bayern Monaco; adesso dunque guarda con fiducia alla diretta di Barcellona Milano, sapendo ovviamente che una sconfitta non sarebbe un dramma ma anche che, per contro, una vittoria potrebbe dare tanto morale e sparigliare già le carte per la classifica finale. Aspettando che la diretta di Barcellona Milano prenda il via, proviamo adesso a fare qualche rapida valutazione circa i temi principali che potrebbero emergere dalla serata del Palau Blaugrana, sperando che il match di Eurolega ci regali quello spettacolo che è fortemente atteso.

DIRETTA BARCELLONA MILANO: RISULTATI E CONTESTO

Ci avviciniamo alla diretta di Barcellona Milano, e allora bisogna dire che questa partita negli ultimi anni è diventata un big match: l’Olimpia come noto ha finalmente spezzato la maledizione del girone unico e nel 2021 si è spinta ad una Final Four che mancava da 29 anni, poi ha replicato la qualificazione ai playoff ma si è fermata di fronte all’Anadolu Efes. Per il Barcellona invece è arrivata per due volte la vittoria della regular season; poi finale di Eurolega persa contro gli stessi turchi – dopo aver battuto Milano in una semifinale risolta da Cory Higgins all’ultimo – e semifinale con sconfitta nel Clasico, bruciante perché fino a quel punto il Barcellona aveva sempre battuto il Real Madrid in stagione.

Bisogna dire che mancheranno due grandi protagonisti nella diretta di Barcellona Milano: Nikola Mirotic si è infortunato qualche settimana fa, stiamo parlando dell’ultimo MVP di Eurolega e dunque per i blaugrana sarà un’assenza non indifferente, e dunque anche per questo motivo il successo sul Real Madrid nel corso della regular season è stato salutato con particolare entusiasmo. Milano però sarà senza Shavon Shields, che si è fatto male all’Audi Dome e ne avrà per un po’ di tempo: peccato non poter vedere queste due stelle nel match di stasera. L’Olimpia spera di fare il colpo grosso al Palau: vedremo se le cose andranno davvero in questo modo, tra qualche ora sarà tempo della palla a due…











