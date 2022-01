DIRETTA BARCELLONA MILANO/ Video streaming tv: precedenti a favore dei blaugrana

DIRETTA BARCELLONA MILANO: I TESTA A TESTA

I precedenti di Barcellona Milano nell’Eurolega moderna sono 18: comandano i blaugrana ma c’è sostanzialmente equilibrio, infatti il dato è 11-7 che però migliora sensibilmente (per la squadra catalana) se ci riferiamo alle partite del Palau Blaugrana, dove il Barcellona ha vinto 5 volte a fronte di 2 sconfitte. In campo neutro si è giocata la splendida semifinale dello scorso anno, a Colonia il Barça ha vinto con un canestro di Cory Higgins quasi sulla sirena, l’Olimpia si è parzialmente vendicata con il 75-70 dello scorso novembre ma per trovare l’ultima vittoria in trasferta di Milano dobbiamo tornare al febbraio di quattro anni fa.

Era finita 83-81 con una grande rimonta nel terzo quarto e una prova da 16 punti e 9 rimbalzi di Arturas Gudaitis, mentre Davide Pascolo aveva contribuito con 12 punti e 8 rimbalzi. L’ultima al Palau Blaugrana, il Barcellona l’ha vinta 87-71 nel dicembre 2020: un Malcom Delaney (ex della partita) da 23 punti e 4 assist con 4/8 dall’arco non era bastato, i blaugrana avevano risposto con 19 punti e 10 rimbalzi di Nikola Mirotic (7/15), 16 punti e 6 rimbalzi di Cory Higgins, 21+6 di Brandon Davies e la bellezza di 14 assist di Nick Calathes. (agg. di Claudio Franceschini)

DIRETTA BARCELLONA MILANO STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Barcellona Milano verrà trasmessa sui canali della televisione satellitare: ancora una volta infatti l’Eurolega è un’esclusiva riservata agli abbonati Sky, la programmazione prevede che vengano fornite la partita dell’Olimpia più almeno un’altra, e dunque non farà eccezione questo match. L’alternativa dalla stessa emittente è quella della diretta streaming video: in assenza di un televisore potrete utilizzare dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone e installarvi l’applicazione Sky Go, che non comporta costi aggiuntivi.

BARCELLONA MILANO: L’OLIMPIA NELLA TANA DELLA CAPOLISTA

Barcellona Milano, in diretta alle ore 21:00 di martedì 11 gennaio dal Palau Blaugrana, è il grande spettacolo di basket Eurolega 2021-2022: si gioca la 20^ giornata, ma attualmente è difficile tenere il conto dei turni visti i tanti rinvii per il Covid. Sempre che si giochi quindi, sarà uno scenario incredibile: l’Olimpia fa visita alla capolista che all’andata aveva battuto e staccato in classifica, poi sono arrivate le quattro sconfitte consecutive e il Barcellona, attualmente considerato grande favorito per vincere la regular season, si è ripreso il primato ma la corsa è lunga, e Milano punta soprattutto un posto nei playoff.

Comunque, anche con una squadra eventualmente decimata, sarà interessante scoprire se l’Olimpia sarà in grado di prendersi una vittoria esterna sul campo della prima in classifica, cosa che naturalmente sarebbe un ottimo segnale; intanto sappiamo che in Serie A1 è arrivato il successo in overtime nel big match contro la Virtus Bologna, ottimo modo per arrivare alla diretta di Barcellona Milano di cui ora inizieremo a sviluppare i temi principali aspettando che arrivi l’attesissima palla a due, nella speranza che appunto si giochi…

DIRETTA BARCELLONA MILANO: RISULTATI E CONTESTO

Nel presentare la diretta di Barcellona Milano abbiamo parlato delle assenze: riguardano anche la squadra blaugrana, che a Vitoria (dove ha perso nettamente) ha ritrovato Cory Higgins ma non Nick Calathes. Il Barcellona ha aggiunto al suo roster Dante Exxum, australiano che era stato quinta scelta assoluta al draft NBA del 2014 ma poi ha avuto anche parecchi problemi fisici; Sarunas Jasikevicius ha a disposizione una corazzata che non è stata particolarmente toccata dalla crisi economica della società.

Questo anche grazie alla riduzione di stipendio di alcuni giocatori tra cui Nikola Mirotic, che ad un certo punto si era detto potesse lasciare proprio perché stanco di continui sacrifici. All’andata, lo abbiamo già detto, aveva vinto l’Olimpia che contro la migliore difesa di Eurolega aveva messo in scena una superba prova nella propria metà campo, battendo dunque il Barça con le sue stesse armi; al Palau Blaugrana la storia rischia di essere diversa ma non si può mai dire, perché certamente anche Milano è una squadra capace di grandi risultati e la speranza è che sul parquet della capolista arrivi una di quelle grandi serate da ricordare a lungo…



