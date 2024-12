DIRETTA BARCELLONA MILANO: UNA GRANDE CLASSICA AL PALAU!

La diretta Barcellona Milano ci fa compagnia alle ore 20:30 di venerdì 13 dicembre, siamo al Palau Blaugrana e si gioca stasera per la 15^ giornata di basket Eurolega 2024-2025. È un’Olimpia assolutamente trasformata rispetto al pessimo inizio: cinque vittorie consecutive e sette nelle ultime otto, l’unica sconfitta – sanguinosa – è stata quella sul parquet dell’Alba Berlino ma con questo filotto Milano si è rimessa ampiamente in zona play in con la possibilità concreta di arrivare subito al playoff, tanto che incredibilmente la diretta Barcellona Milano inizia con le due squadre che condividono lo stesso record, otto vittorie e sei sconfitte.

Video Milano Virtus Bologna (73-82)/ Sintesi e highlights: Mirotic non basta! (Lega A, 8 dicembre 2024)

Un motivo in più per essere fiduciosi in un colpo in Catalogna per proseguire la striscia positiva; vero che l’Olimpia arriva dalla sconfitta interna contro la Virtus Bologna ed è un ko che può sempre fare male, ma è innegabile che oggi quella di Ettore Messina sia una squadra totalmente diversa rispetto a quella che aveva iniziato la sua Eurolega vincendo solo una delle prime sei giornate, e che se dovesse trovare ancora più ritmo farebbe davvero paura a tutti essendo stata costruita per arrivare in fondo. Vedremo dunque quello che succederà tra poche ore al Palau Blaugrana, in una partita che è ormai una grande classica.

DIRETTA/ Milano Virtus Bologna (risultato finale 73-82): successo esterno per gli emiliani! (8 dicembre 2024)

COME VEDERE LA DIRETTA BARCELLONA MILANO IN STREAMING VIDEO TV

La diretta Barcellona Milano in tv sarà affidata come di consueto alla televisione satellitare: ormai sappiamo bene che le partite di Eurolega delle nostre squadre, più altre selezionate turno dopo turno, sono appannaggio di questa emittente che dunque le mette a disposizione dei suoi abbonati, con la possibilità di seguire il match di questa sera anche in diretta Barcellona Milano streaming video senza costi aggiuntivi, grazie all’applicazione Sky Go. Ricordiamo poi l’alternativa, sempre in abbonamento, fornita dalla piattaforma DAZN; infine bisogna anche dire che sul sito www.euroleaguebasketball.net/euroleague troverete tutte le informazioni utili, come il tabellino play-by-play e il boxscore aggiornato in tempo reale.

Diretta/ Milano Villeurbanne (risultato finale 92-84): la vince Brooks! (oggi 6 dicembre 2024)

DIRETTA BARCELLONA MILANO: MOMENTI OPPOSTI

Certamente la diretta Barcellona Milano presenta due squadre che sono in momenti opposti: se l’Olimpia ha iniziato a fare le onde lasciandosi alle spalle tutti gli avversari, i blaugrana hanno fondamentalmente smarrito la via e infatti la vittoria preziosa sul parquet del Maccabi Tel Aviv ha spezzato una serie di quattro sconfitte, alcune sanguinose come il Clasico contro il Real Madrid (in overtime) o il ko di Atene contro il Panathinaikos, ma in generale in un periodo davvero complicato nel quale Joan Peñarroya ha dovuto e deve tuttora stringere i denti e confermare che il suo progetto possa portare almeno ai playoff, anche se qui si punta al titolo.

Un Barcellona che in estate non ha nemmeno cambiato tantissimo, al netto del coach, ma che ancora una volta non riesce a esprimere del tutto il suo potenziale; l’Eurolega da queste parti è stata vinta due volte ma sono anche passati 14 anni dall’ultima, e per un club del genere è sempre una delusione anche perché nel frattempo il Real Madrid è salito più volte sul tetto d’Europa. Il discorso, girato dalla parte dell’Olimpia, come detto concede una bella opportunità per vincere la sesta partita consecutiva e arrivare anche stabilmente in zona playoff, tra poche ore dunque scopriremo insieme quello che succederà in questo interessantissimo big match.