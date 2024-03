DIRETTA/ Barcellona Napoli video streaming Canale 5: storia breve e intensa (Champions League, 12 marzo 2024)

DIRETTA BARCELLONA NAPOLI: I TESTA A TESTA

La diretta di Barcellona Napoli è una rivalità nata davvero da poco, per essere precisi quattro anni fa nella stagione 2019-2020 dove la formazione partenopea ha aperto le danze con un gol che ha fatto tremare gli spalti, innescando una reazione appassionata dai sostenitori azzurri. Il Barcellona, però, non si è lasciato intimidire e ha risposto con grinta, raggiungendo un pareggio prezioso. La sfida si è conclusa 1-1, lasciando tutto aperto per il ritorno.

La partita di ritorno, che si è tenuta l’8 agosto 2020 al Camp Nou, ha visto il Barcellona prendere il controllo della situazione. Con una prestazione decisa, la squadra catalana ha trionfato per 3-1, assicurandosi la qualificazione ai quarti di finale. Gli spettatori sono stati trattati a momenti di puro spettacolo calcistico, con dribbling magistrali e tiri precisi. Ma la rivalità tra Napoli e Barcellona non si è limitata a questi incontri di Champions League. Nel Trofeo “La-Liga-Serie A Cup” del 2019 negli Stati Uniti, le due squadre si sono affrontate in due gare intense. Nel primo match, il Napoli ha vinto 1-0, mentre nel secondo il Barcellona ha risposto con una vittoria 2-1. (agg. Gianmarco Mannara)

BARCELLONA NAPOLI, STREAMING VIDEO E DIRETTA TV SU CANALE 5 E SKY SPORT: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv Barcellona Napoli sarà trasmessa in chiaro su Canale 5. La sfida potrà essere vista anche su Sky Sport per gli abbonati al pacchetto Sky Sport, ma in ogni caso chiunque potrà vederla gratuitamente sul canale numero 5 del digitale terreste.

Anche la diretta streaming Barcellona Napoli sarà visibile sia su Sky Go, servizio streaming di Sky incluso nell’abbonamento, oppure sul sito streaming di Canale 5 gratuitamente.

BARCELLONA NAPOLI, XAVI CONTRO CALZONA

La diretta Barcellona Napoli, in programma martedì 12 marzo alle ore 21:00, racconta del ritorno degli ottavi di finale di Champions League. All’andata i due uomini più attesi non hanno deluso: vantaggio di Lewandowski e pareggio di Osimhen. In questo ritorno in Spagna ci si aspetta che siano ancora loro in protagonisti, ma senza dimenticare le varie armi da una parte e dall’altra che possono far pendere la bilancia con un semplice episodio. Ricordiamo che non si giocherà al Camp Nou per dei lavori in corso e dunque la sfida andrà in scena al Montjuïc.

BARCELLONA NAPOLI, LE PROBABILI FORMAZIONI

Le probabili formazioni della diretta Barcellona Napoli vedono i padroni di casa schierarsi col 4-3-3. Tra i pali Ter Stegen, difesa a quattro che vedrà titolari Kounde, Araujo, Cubarsì e Cancelo. A centrocampo Fermin Lopez, Christensene Gundogan. Tridente offensivo con Yamal, Lewandowski e Joao Felix. Stesso modulo per il Napoli che affiderà i guantoni a Meret. La retroguardia vedrà il quartetto Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus e Olivera. Anguissa e Traorè le mezzali con Lobotka al solito posto in regia. In attacco tutto confermato con Politano, Osimhen, Kvaratskhelia.

BARCELLONA NAPOLI, LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Le quote per le scommesse della diretta Barcellona Napoli vedono favorita la squadra di casa a 1.75. Secondo bet365, la X del pareggio vale 4 mentre il 2 fisso a 4.20.

L’Over 2.5, quindi minimo tre gol nel match, è offerto a 1.67 con l’Under a 2.15. Gol e No Gol rispettivamente a 167 e 2.10. Capitolo passaggio del turno: la qualificazione da parte degli spagnoli è a 1.40 mentre per il Napoli a 2.75.











