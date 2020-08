Diretta Barcellona Napoli/ Streaming video tv: missione Camp Nou (Champions League)

Barcellona Napoli, in diretta naturalmente dal Camp Nou questa sera, sabato 8 agosto 2020 alle ore 21.00, è il momento che i tifosi partenopei attendono ormai da mesi per il ritorno degli ottavi della Champions League 2019-2020. Eravamo rimasti al pareggio per 1-1 nella partita d’andata giocata a febbraio allo stadio San Paolo, poi evidentemente la diretta di Barcellona Napoli si è fatta attendere per quasi sei mesi a causa della pandemia di Coronavirus e ora eccoci pronti al match che designerà la squadra che si qualificherà per i quarti di finale – traguardo mai raggiunto dal Napoli nella sua storia in Coppa dei Campioni/Champions League. Nel frattempo gli uomini di Gennaro Gattuso hanno vinto la Coppa Italia, ma anche chiuso il campionato con un anonimo settimo posto: per scrivere la storia, il Napoli ha bisogno di un pareggio dal 2-2 in su oppure naturalmente di una vittoria, magari sfruttando il Camp Nou senza tifosi. Con un altro 1-1 si andrebbe ai tempi supplementari, mentre il pareggio per 0-0 oppure un successo del Barcellona farebbero naturalmente sorridere i catalani, che si giocano tutto in Champions League dopo il deludente finale di Liga, che tanti strascichi ha lasciato nell’ambiente blaugrana.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE BARCELLONA NAPOLI

La diretta tv di Barcellona Napoli sarà garantita sia in chiaro per tutti su Canale 5 (naturalmente numero 5 del telecomando), sia per gli abbonati sui canali sportivi di Sky, di conseguenza sarà doppia anche la diretta streaming video, garantita agli abbonati alla piattaforma televisiva satellitare tramite il sito oppure l’applicazione del servizio Sky Go, oppure a disposizione di tutti tramite Mediaset Play. CLICCA QUI PER LO STREAMING MEDIASET PLAY DI BARCELLONA NAPOLI

PROBABILI FORMAZIONI BARCELLONA NAPOLI

Naturalmente è molto importante tenere in considerazione le notizie sulle probabili formazioni di Barcellona Napoli. I blaugrana hanno Busquets e Vidal squalificati più diversi altri giocatori non al meglio, ma la formazione di partenza del Barcellona dovrebbe comunque essere eccellente: Ter Stegen in porta; difesa naturalmente a quattro con Semedo, Piqué, Lenglet e Jordi Alba da destra a sinistra; Sergi Roberto, Rakitic e De Jong titolari nel terzetto di centrocampo ed infine in attacco naturalmente Messi, Suarez e Griezmann. Il Napoli invece si gioca tutto al Camp Nou con il grande dubbio Insigne e purtroppo problemi anche in difesa, dove infatti davanti al portiere Ospina potremmo vedere Hysaj terzino destro, Di Lorenzo spostato centrale con Koulibaly ed infine a sinistra Mario Rui; a centrocampo sono favoriti per le maglie da titolari Fabian Ruiz, Demme, Zielinski, infine ecco Callejon e Mertens come certezze in un attacco dove si proverà fino all’ultimo ad avere anche Insigne da titolare.

PRONOSTICO E QUOTE

Diamo infine uno sguardo anche al pronostico su Barcellona Napoli, che a dire il vero in base alle quote offerte dall’agenzia Snai vede i catalani nettamente favoriti. Di conseguenza il segno 1 è quotato a 1,65, mentre poi si sale fino a quota 4,00 sul segno X in caso di pareggio e infine tocca 5,00 volte la posta in palio, che è la quotazione valida in caso di successo esterno del Napoli, naturalmente segno 2.



