DIRETTA/ Barcellona Napoli video streaming tv: al Camp Nou arbitra Istvan Kovacs

DIRETTA BARCELLONA NAPOLI: L’ARBITRO

Barcellona Napoli sarà diretta dall’arbitro rumeno Istvan Kovacs, coadiuvato da Vasile Florin Marinescu e Ovidiu Artene mentre il quarto uomo sarà Horatiu Fesnic. In cabina var ci saranno due tedeschi e cioè Bastian Dankert e Christian Dingert. Kovacs è nato a Carei in Romania il 16 settembre del 1984, si tratta dunque di un arbitro ancora abbastanza giovane.Nel 2010 diventa internazionale e nel 2019 viene inserito nella squadra per gli Europei Under 21 giocati in Italia e San Marino.

Probabili formazioni Barcellona Napoli/ Quote, attacco spuntato per Spalletti!

In carriera ha diretto 428 gare dimostrando di essere uno di quelli che tirano fuori davvero molti cartellini gialli, sono infatti 2288. Decisamente meno sono invece i rossi con 84 espulsioni per doppio giallo e 72 rossi diretti. Nel corso del tempo è riuscito a costruirsi la fama di giocatore che spezza il ritmo della partita con scelte a volte eccessive e troppo legate al regolamento.

PROBABILI FORMAZIONI BARCELLONA NAPOLI/ Diretta tv: Osimhen convocato ma in dubbio

DIRETTA BARCELLONA NAPOLI STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA DI EUROPA LEAGUE

La diretta tv di Barcellona Napoli è su Sky Sport (Sky Sport Uno canale 201 e canale 252): per questa stagione infatti l’Europa League si divide tra la televisione satellitare e la piattaforma DAZN, nel primo caso bisognerà essere abbonati al pacchetto Calcio per accedere alle immagini mentre nel secondo, come sempre, la visione sarà garantita (ai clienti) in diretta streaming video, e dunque utilizzando apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone. In alternativa, potrà essere sfruttata una smart tv che sia dotata di connessione a internet.

BARCELLONA NAPOLI: SPALLETTI CREDE NEL COLPACCIO!

Barcellona Napoli, in diretta giovedì 17 febbraio 2022 alle ore 18.45 presso il Camp Nou di Barcellona sarà una sfida valevole per i play off di Europa League. Napoli chiamato alla “missione impossibile” in casa di uno dei club più titolati del mondo ma che dopo l’addio di Messi sta vivendo una stagione di totale rinnovamento. L’1-1 contro l’Inter in Serie A ha mantenuto i partenopei agganciati al treno Scudetto, in Europa la sfida sarà sicuramente stimolante dopo la qualificazione ottenuta battendo il Leicester nell’ultima sfida della fase a gironi.

Barca in bilico anche nella Liga, evitata al 96′ la sconfitta nel derby contro l’Espanyol i blaugrana dividono il quarto posto con l’Atletico Madrid e soprattutto si ritrovano a giocare in Europa League dopo 18 anni dall’ultima volta, finendo terzi nel girone di Champions alle spalle di Bayern e Benfica. Nell’estate del 2020 Barcellona e Napoli hanno affrontato il loro ultimo match ufficiale in un ottavo di Champions, l’8 agosto 3-1 per i catalani al Camp Nou con reti di Lenglet, Messi e Suarez e di Insigne su rigore per i partenopei.

PROBABILI FORMAZIONI BARCELLONA NAPOLI

Le probabili formazioni della diretta Barcellona Napoli, match che andrà in scena al Camp Nou di Barcellona. Per il Barcellona, Xavi schiererà la squadra con un 4-3-3 come modulo. Questa la formazione di partenza: Ter Stegen; Dest, Pique, Araujo, Jordi Alba; de Jong, Busquets, Pedri; Gavi, Aubameyang, Torres. Risponderà il Napoli allenato da Luciano Spalletti con un 4-3-3 così schierato dal primo minuto: Ospina; Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly, Mario Rui; Anguissa, Ruiz; Elmas, Zielinski, Insigne; Osimhen.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Barcellona Napoli, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai. La vittoria del Barcellona con il segno 1 viene proposta a una quota di 1.90, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.55, mentre l’eventuale successo del Napoli, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 3.80.



