Analisi della diretta Barcellona Olympiacos, presentazione delle squadre, dove vedere la partita, probabili formazioni, quote e pronostico finale

Diretta Barcellona Olympiacos, blaugrana in emergenza per infortuni

Dopo la pausa delle nazionali torna anche la Champions League per la sua terza giornata della League Phase che sarà aperta alle 18.45 dalla diretta Barcellona Olympiacos, sfida che vedrà in campo una delle più grandi favorite per la vittoria finale del torneo, nonostante questo però i blaugrana sono solo al sedicesimo posto visto che nell’ultima partita giocata non sono riusciti ad evitare la sconfitta casalinga 1-2 contro il PSG, in questa partita però dovrebbero tornare a ottenere punti e finire con diversi gol di scarto sugli avversari, fondamentali per la classifica finale.

Per i greci invece quella di quest’anno è la stagione del ritorno nella massima competizione UEFA dopo diverso tempo e quindi anche il solo punto conquistato è già un buon risultato essendosi disputate solo due giornate, nell’ultima partita hanno perso 2-0 in casa dell’Arsenal e anche in questa non sono i favoriti ma cercheranno di chiudersi e ripartire per sfruttare la linea difensiva alta dei catalani.

Diretta Barcellona Olympiacos, dove vedere la partita

La diretta Barcellona Olympiacos si giocherà allo Stadio Olimpico Lluis Companys ma sarà visibile anche in Italia da casa grazie a Sky Sport e il servizio che offre per i suoi abbonati che potranno quindi scegliere di sintonizzarsi sui canali Sky Sport (canale 251), Sky Sport Uno o Sky Sport (canale 254) o collegarsi in streaming su SkyGo e NowTv.

Diretta Barcellona Olympiacos, probabili formazioni

Dopo la sconfitta nell’ultima giornata Hansi Flick dovrebbe proporre nuovamente la sua formazione migliore per la diretta Barcellona Olympiacos per cercare di ottenere i 3 punti e segnare il maggior numero di gol possibili ma dovrà far fronte a diversi infortuni, nel suo 4-2-3-1 quindi giocheranno Szczesny tra i pali, Koundé e Balde come terzini con Cubarsi e Araujo centrali, Pedri e Marc Casado mediani, Rashford unica punta con alle sue spalle Yamal, De Jong e Fermin Lopez. Per quanto riguarda i greci invece la formazione tipo di José Mendilibar dovrebbe essere schierata con lo stesso 4-2-3-1 con Tzolakis in porta, Costinha, Retsos, Pirola e Ortega in difesa, Hezze e Dani Garcia in mediana, Podence, Chiquinho e Gelson Martins sulla trequarti ed El Kaabi da solo in attacco.

Diretta Barcellona Olympiacos, quote e pronostico finale

Nella diretta Barcellona Olympiacos non sembrano poterci essere speranze per i greci che arrivano come squadra sfavorita e che vanno ad affrontare una formazione che pur con molte assenze è ricca di giocatori di talento che possono da soli decidere la partita, uno su tutti Yamal. Per questo Sisal ha assegnato delle quote molto distanti per i tre possibili risultati che vedono la vittoria blaugrana data a 1.18 quasi per scontata, la vittoria dei greci a 15.00 perché considerata impossibile e il pareggio fissato a metà strada a 7.00 perché anche quello poco realistico che si verifichi.