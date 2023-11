DIRETTA/ Barcellona Porto (risultato 1-1) video streaming tv: Cancelo risponde a Pepe (28 novembre 2023)

DIRETTA BARCELLONA PORTO (RISULTATO 1-1): INTERVALLO

Cerca spazio l’attaccante iraniano Taremi che calcia verso la porta avversaria con la sfera che termina sulla destra del portiere. Porto che sta salendo d’intensità e trova anche il modo di portarsi in vantaggio con l’attaccante Taremi ma il direttore di gara non è d’accordo in quanto nota il braccio alzato da parte del guardalinee e annulla la rete per fuorigioco. Vantaggio dei portoghesi che non tarda ad arrivare con la conclusione da fuori tentata da Galeno che viene respinta dal portiere con l’ex Real Madrid Pepe che è il più veloce a fiondarsi spedendo la parla in rete.

Porto in vantaggio contro il Barcellona che adesso è costretto ad inseguire. Passano soltanto due giri di orologio e la formazione spagnola riesce a pareggiare i conti con Joao Cancelo che sfrutta una conclusione da fuori per creare una direzione impossibile da prendere per il portiere. Due cartellini gialli nel giro di 60 secondi per entrambe le formazioni: da una parte viene sanzionato Cardoso, dall’altra De Jong. (Marco Genduso)

DIRETTA BARCELLONA PORTO (RISULTATO 0-0): INIZIA IL MATCH

Inizia la sfida che vede affrontarsi Barcellona e Porto, la prima occasione capita sui piedi del centrocampista olandese Frankie De Jong. Conclusione di potenza che viene deviata in calcio d’angolo dopo una serie di dribbling ubriacanti da parte del giocatore ex Ajax. Corner battuto da Gundogan che però viene allontanato dalla difesa avversaria senza troppi problemi. Conclusione da fuori da parte di Joao Cancelo che però termina di molto largo sulla sinistra.

Cercano di trovarsi i due attaccanti Joao Felix e Lewandowski senza però trovare la migliore posizione, complice anche l’ottima partita difensiva dell’esperto Pepe, ex bandiera del Real Madrid. Il risultato dopo i primi 20 minuti di gara e ancora di parità. Possesso palla totalmente di stampo blaugrana con il Porto che fatica a uscire dalla propria metà campo. (Marco Genduso)

DIRETTA BARCELLONA PORTO (RISULTATO 0-0): SI GIOCA

Eccoci, la diretta di Barcellona Porto sta per farci compagnia per il girone H della Champions League, ma adesso ci resta il tempo per analizzare il rendimento di catalani e portoghesi nelle precedenti quattro giornate. Le statistiche del girone H sono buone per il Barcellona, che però arriva da una sconfitta che ha macchiato il precedente punteggio pieno a quota 9 punti in classifica grazie a tre vittorie, il +6 nella voce della differenza reti resta comunque eccellente, essendo stato generato da otto gol segnati a fronte degli appena due al passivo dei catalani.

Anche per il Porto finora ci sono state tre vittorie e una sconfitta sulle precedenti quattro giornate, il che naturalmente significa 9 punti in classifica proprio come il Barcellona, con una eccellente differenza reti pari a +6, in virtù di ben nove gol segnati a fronte degli appena tre al passivo. Adesso però non è più tempo di numeri e parole: cediamo allora senza indugio la parola ai protagonisti sul campo, perché ora comincia davvero la diretta di Barcellona Porto! (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

BARCELLONA PORTO STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Barcellona Porto sarà visibile esclusivamente per gli abbonati Sky sui canali sportivi della televisione satellitare. Sarà comunque molto ampia pure la possibilità di diretta streaming video di Barcellona Porto, perché questa opzione sarà assicurata sulle piattaforme di Mediaset Infinity, Sky Go e NOW Tv, tuttavia sempre tramite abbonamento.

BARCELLONA PORTO: I TESTA A TESTA

La diretta di Barcellona Porto sta diventando ormai una sfida classica nel contesto europeo: le due squadre infatti si sono affrontate per nove volte e questa sera faranno doppia cifra. Il quadro ci racconta di sette vittorie del Barcellona e tre del Porto; non ci sono dunque pareggi, i blaugranna hanno aumentato il loro vantaggio nel testa a testa lo scorso 4 ottobre, espugnando il Do Dragao con il gol di Ferran Torres. Tra i precedenti illustri va ovviamente ricordata la semifinale di Champions League del 1994, vinta 3-0 dal Barcellona in gara secca (la formula era diversa) grazie ai gol di Hristo Stoichkov (doppietta) e Ronald Koeman.

Va anche detto che il Porto ha comunque ottenuto una vittoria al Camp Nou (o in casa del Barcellona, visto che stasera si giocherà come noto al Montjuic). Bisogna tornare al primo turno di Coppa delle Coppe 1972-973 per trovarlo, unico episodio nel testa a testa in questo senso: già vincitore in casa (3-1), il club portoghese aveva completato l’opera nella partita di ritorno, imponendosi con la rete di Abel Miglietti al 18’ minuto. Era quello il Barcellona di Rinus Michels, che di lì a poco sarebbe stato raggiunto anche da Johan Cruijff. (agg. di Claudio Franceschini)

BARCELLONA PORTO: GARA DECISIVA

Barcellona Porto, diretta all’Estadi Olimpic Lluis Companys di Barcellona, si giocherà alle ore 21.00 di martedì 28 novembre 2023, per la quinta giornata del girone H di Champions League. Il Barcellona è attualmente in testa alla graduatoria del raggruppamento nonostante la sconfitta nell’ultimo turno, a pari merito proprio con il Porto, mentre il terzo posto dello Shakhtar Donetsk è a soli tre punti di distanza in un gruppo affascinante. In caso di vittoria gli spagnoli sarebbero certi della qualificazione mentre un pareggio sarebbe sufficiente in caso di mancato successo dello Shakhtar Donetsk contro i belgi dell’Antwerp.

PROBABILI FORMAZIONI BARCELLONA PORTO

Scopriamo adesso le probabili formazioni per la diretta di Barcellona Porto, in programma alle ore 21.00 all’Estadi Olimpic Lluis Companys. I padroni di casa allenati da Xavi dovrebbero schierarsi con Pena tra i pali e la linea difensiva formata da Cancelo, Araujo, Kounde e Balde. A centrocampo Gundogan, De Jong e Pedri. Nel tridente Raphinha, Lewandowski e Joao Felix. Gli ospiti guidati da Sergio Conceicao punteranno su Costa in porta. In avanti la coppia composta da Evanilson e Taremi.

DIRETTA BARCELLONA PORTO: LE QUOTE DELLE SCOMMESSE

Diamo infine uno sguardo anche al pronostico sulla diretta di Barcellona Porto in base alle quote offerte dall’agenzia Snai. Sono super favoriti per la vittoria gli spagnoli, infatti il segno 1 è quotato a 1.50, mentre poi si sale a quota 4.50 per il segno X in caso di pareggio e a 6 volte la posta in palio sul segno 2 qualora dovesse vincere la squadra portoghese.











