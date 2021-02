Diretta Barcellona Psg/ Streaming video Canale 5: big match in Champions League!

DIRETTA BARCELLONA PSG: SPETTACOLO AL CAMP NOU

Barcellona Psg, che sarà diretta dall’arbitro olandese Bjorn Kuipers, si gioca alle ore 21:00 di martedì 16 febbraio: saremo al Camp Nou per l’andata degli ottavi di finale della Champions League 2020-2021. Uno spettacolo e una partita che è ormai diventata classica nel torneo; tuttavia non si gioca da quella clamorosa rimonta che i blaugrana avevano timbrato dopo aver perso 4-0 al Parco dei Principi. Oggi, il Paris Saint Germain ha una bella occasione: al netto dei 5 gol rifilati all’Alavés il Barcellona di Ronald Koeman viaggia a scartamento ridotto e sta disputando una stagione complicata, tra i tanti problemi interni e risultati che stentano ad arrivare in maniera continua.

Dunque per il Psg potrebbe finalmente arrivare il momento di spezzare la maledizione; anche qui però le cose non vanno troppo bene, già esonerato Thomas Tuchel che ha lasciato il posto a Mauricio Pochettino. Vincitore della Supercoppa di Francia, ora l’argentino dovrà dimostrare di poter fare il salto di qualità anche in Champions League, ma dopo la finale dello scorso anno significherebbe almeno replicare quel risultato. Vedremo allora come andranno le cose nella diretta di Barcellona Psg; mentre aspettiamo che le due squadre facciano il loro ingresso sul terreno di gioco proviamo a vedere in che modo i due allenatori potrebbero disporle sul campo, analizzando i loro dubbi e le certezze, al netto dei giocatori indisponibili, nella lettura delle probabili formazioni della partita.

DIRETTA BARCELLONA PSG STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE IL TORNEO

La diretta tv di Barcellona Psg sarà in chiaro per tutti: l’appuntamento è infatti su Canale 5, con la telecronaca di Pierluigi Pardo e il commento tecnico affidato ad Aldo Serena. Non va comunque dimenticato che, come tutte le partite di Champions League, anche questa sarà accessibile agli abbonati della televisione satellitare sui canali del decoder; in assenza di un televisore le due emittenti metteranno a disposizione il rispettivo servizio di diretta streaming video, dunque potrete visitare il sito di Video Mediaset oppure attivare senza costi aggiuntivi, nel caso di abbonamento al satellite, l’applicazione Sky Go sempre utilizzando dispositivi mobili come PC, tablet o smartphone.

PROBABILI FORMAZIONI BARCELLONA PSG

Per Barcellona Psg tenterà un recupero lampo Piqué, ma il centrale potrebbe essere a disposizione solo per il ritorno: davanti a ter Stegen dunque potrebbero giocare Mingueza e Lenglet – ma ha recuperato Umtiti – con Dest regolarmente a destra e Jordi Alba a percorrere l’altra corsia. Frenkie De Jong dunque tornerà in mezzo al campo, e con lui dovrebbero esserci Pjanic (sempre titolare in Champions League) e Sergio Busquets; davanti mancheranno Ansu Fati e Braithwaite, dunque la prima punta sarà Griezmann che si scambierà la posizione con Leo Messi. Da valutare il terzo del tridente: è ballottaggio tra Ousmane Dembélé e Pedri, anche se Trincão non parte del tutto battuto. Il Psg si presenta al Camp Nou senza Neymar, il grande ex: scontata la presenza di Mbappé sulla trequarti, con lui potrebbero agire Sarabia e Draxler con Kean favorito su Icardi per giocare come prima punta. Nella mediana, Ander Herrera e Danilo Pereira insidiano le maglie di Gueye e Leandro Paredes che può anche fare un passo più avanti; avremo poi il ritorno di Florenzi in difesa come terzino destro, scala in panchina Kehrer perché al centro sono Marquinhos e Kimpembe a essere favoriti. Il terzino sinistro uscirà dal ballottaggio tra Layvin Kurzawa e Bakker, il portiere sarà invece Keylor Navas.

QUOTE E PRONOSTICO

L’agenzia Snai ha fornito un pronostico su Barcellona Psg, pertanto possiamo subito vedere quali siano le quote che questo bookmaker ha previsto per l’andata degli ottavi. Il segno 1 per la vittoria dei padroni di casa vi permetterebbe di guadagnare una somma corrispondente a 2,05 volte quanto messo sul piatto; l’eventualità del pareggio, regolata dal segno X, porta in dote una vincita che ammonta a 3,85 volte la giocata mentre il segno X, sul quale puntare per il successo della squadra ospite, vale 3,30 volte l’importo investito.



